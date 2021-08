Sociedad

20 de agosto 2021

Y LA NIEVE LLEGO A SAN MARTIN DE LOS ANDES Y ESTA ES LA SITUACION DE LOS CAMINOS

ESTADO DE RUTAS NACIONALES: (INFORME DE VIALIDAD NACIONAL, 7.30 HS VIERNES 20) SIETE LAGOS: (ACTUALIZACIÓN 9.30 hs.) Habilitados todos los tramos. Equipos de despeje y antihielo trabajando. Calzada despejada. Hielo y restos de nieve sobre la calzada. Transitable con Extrema Precaución. Portación OBLIGATORIA de Cadenas. SMA – JUNÍN DE LOS ANDES: Calzada húmeda con restos de Nieve sobre calzada. Equipo antihielo trabajando. Transitable con Precaución.ESTADO DE CAMINOS Y ACCESOS A LOS BARRIOS (Informe del personal de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, 7.30 hs) CHACRA 32, 30, RUCAHUÉ: Transitable con extrema precaución y uso de cadenas obligatorio. CALLEJONES DE TORRES, GINGINS Y BELLO: Circular con precaución, por presencia de aguanieve sobre la calzada. PERSONAL Y MAQUINARIA DE VIALIDAD PROVINCIAL TRABAJANDO DESDE EL REGIMIENTO HASTA LOLOG: transitable con extrema precaución por sectores con hielo y nieve. KALEUCHE: Máquinas municipales trabajando en el despeje de nieve de los principales accesos al barrio. Uso obligatorio de cadenas para salir. RUTA ALTERNATIVA NORTE: Tramo Ruta 48 hasta Barrio Intercultural, transitable con extrema precaución por presencia de nieve sobre la calzada.

Se recomienda uso de cadenas en el lugar. PERITO MORENO: Transitable con extrema precaución por sectores con hielo y nieve. Personal municipal con fundente trabajando en el lugar. LOS RADALES: Transitable con extrema precaución. Sectores con hielo y nieve en la calzada. PAILA MENUCO: Uso obligatorio de cadenas por presencia de nieve en todo su recorrido.RECORDAMOS QUE LA PORTACIÓN DE CADENAS ES OBLIGATORIA.INFORMA VIALIDAD PROVINCIAL (8:00 HORAS) RUTA 62: Transitable con precaución, calzada despejada, posible formación de hielo ahora que se está despejando. Equipo operando en despeje de nieve y se trabaja con solución de sal en el sector para evitar la formación de hielo. SUBIDA DE O’BRADY, ROTONDA DE LOS ROBLES: Sector complicado por formación de hielo, circular con extrema precaución y con distancia entre vehículos. RUTA 48: Despejada desde la portada hasta la zona de Quilanlahue. Se recuerda la obligatoriedad de portar cadenas en caso de que haga falta la colocación. TRAMO A HUA HUM: Recomendado para Pick-ups y 4×4. Presencia de barro antes de llegar a Yuco. HASTA RECTA DE TROMPUL SE LLEGA BIEN CON PORTACIÓN DE CADENAS. RUTA 19: Transitable con precaución por presencia de hielo. Uso obligatorio de cadenas para todo tipo de vehículo. PARA EL ASCENSO A CHAPELCO, USO OBLIGATORIO DE CADENAS. Dos equipos trabajan en el sector. Recomiendan no pegarse a la maquinaria que se encuentra operando en el lugar, transitar con extrema precaución y respetando la velocidad y distancia entre vehículos. RUTA 63: Equipos operando. Despeje de nieve en la madrugada. Sectores con barro. TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS: UNIDADES DE CORDONES Y RUCAHUÉ: Trabajando con cadenas de manera normal. Las unidades realizan trasbordo a la altura de la cantera y bajan por ruta normalmente. RECORRIDOS AL BARRIO INTERCULTURAL Y LOLOG: Si bien desde Expreso los Andes se indica que el funcionamiento es normal, con demoras habituales para las condiciones climáticas, usuarios reportan que el recorrido de Lolog no ingresa al barrio, sino que espera abajo en el Regimiento. KALEUCHE: Los recorridos no ingresan al barrio. RECORRIDO DE 8.10 A PUENTE BLANCO DEMORADO. SALDRÁ MÁS TARDE.