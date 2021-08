Sociedad

13 de agosto 2021

“POR AMOR A LAS AVES” CECILIA MUROS Y LA VETERINARIA BARBARA BARTOLOMÉ SON QUIENES HACEN ESTA TAREA EN NUESTRA CIUDAD

PIDEN QUE LOS AYUDEN PARA SEGUIR CON SU PROYECTO DE SALVAR VIDAS

Este último jueves en la Banca del Vecino que reanuda su actividad después de las restricciones por la pandemia, tuvo la oportunidad de contar su experiencia María Cecilia Muros, quien en representación de la agrupación “Por Amor a las Aves”, expuso sobre el trabajo realizado por dicho grupo tanto en el rescate, cuidado y curación de las aves, como en la docencia y concientización del cuidado.

María Cecilia expresó “Amamos lo que hacemos y queremos seguir salvando vidas, a través de que, de la educación de la escuela, porque hay una proyecto de ley en la provincia, la 3291, que habla justamente de la educación con respecto al maltrato de los animales, e incentivar a las escuelas, a los docentes, para que no solamente aprendan de estos maravillosos animales que ayudan obviamente al ecosistema, sino también para que no se maltraten. Entonces queremos seguir educando, y queremos informarles a los niños y mostrarles que el uso de la gomera, el solo hecho de decir que no le duele porque es un pajarito, no es así, es un ser vivo y sufre igual que todos nosotros”.

Cecilia Muros exponiendo en la banca del vecino en el Concejo Deliberante

Piden colaboración para un quirófano, una mirada especial del Estado, y que desde los ediles se genere una política que las ayude a seguir con esta tarea tan importante que realizan.

El grupo fue creado por ella y por. Bárbara Bartolomé, médica veterinaria, hace 8 años que está formado y concientizan para el cuidado y el respeto por la diversidad de aves que habita en San Martín de los Andes. Todavía, aunque parezca mentira, se hace el uso de gomeras y aire comprimido, dañando algunas veces de forma irreversible la vida de quienes son atacadas. Teros, Bandurrias, Chimangos, Palomas, entre otras, son atacados por actos que no tienen más que una explicación: maldad e inconsciencia.

Bárbara Bartolomé vive en Junín de los Andes, y Cecilia Muros vive en San Martín de los Andes, ambas realizan esta tarea ad honorem. Cecilia busca a las aves cuando es llamada por algún vecino para atender a algún ave afectada y Bárbara es quien trata de curarlas y salvar su vida.

Han hecho también tareas de concientización en las escuelas para erradicar la gomera, porque sin duda es un arma y mata.

En algunas aves atacadas han tenido que amputarle una de sus alas por el uso de la gomera. Cecilia y Bárbara tratan de expandir esta práctica de rescatista con la premisa del amor y el trabajo que busca salvarlas, producir cambios de actitudes, promover el respeto y descubrir que la vida que nos rodea es tan maravillosa como el aire, la tierra, el agua, y el sol.

En la presentación en el Concejo Deliberante contó que tuvieron que salvar a una Bandurria pintada con esmalte sintético, le tuvieron que cortar todas las plumas y tardó un año para ser rehabilitada. Recordamos que la Bandurria es el ave elegida como símbolo de San Martín de los Andes.

Han rescatado más de 1200 aves entre Junín y San Martín de los Andes, debido a ataques de todo tipo, muchos han sido liberados y otros operados para salvarlos, y no todos pudieron ser salvados y reintegrados a la naturaleza.

La maldad no tiene límites y lo que se necesita es justamente la toma de consciencia desde la niñez y los adultos. El respeto a cada una de ellas, es fundamental. No tienen aportes del Estado, todo sale del recurso de ellas, medicamentos y rescate y atención inmediata.

La ciudad crece y cada vez hay más trabajo en San Martín de los Andes. La basura es uno de los inconvenientes para las aves porque las afecta en todo sentido.

Cecilia Muros en la Banca del vecino en el Concejo Deliberante, destacó la Bandurria Austral, que sigue siendo maltratada y no respetada cuando cruzan la ruta o las calles, ellas conviven diariamente con la población y más ahora con el crecimiento de la ciudad que ha invadido en gran parte su hábitat.

Un cambio de mentalidad, una ayuda de cada uno, una participación por parte del Estado, un reconocimiento por su labor, sería lo más lógico para dar apoyo logístico a esta tarea del grupo “Por amor a las aves”.