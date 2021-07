Sociedad

28 de julio 2021

LA CORRIENTE DE LA NIÑA AFECTA AL PAÍS Y LAS NEVADAS NO LLEGAN A LA REGION

UN PANORAMA DIFICIL EN LO TURISTICO Y EN EL CORTO PLAZO DE LA REALIDAD HIDRICA QUE PROVOCÓ LA DECLARACION DE EMERGENCIA PARA NEUQUEN Y RIO NEGRO

Por Graciela Vázquez Moure

El verano fue seco. Caluroso en extremo, los bosques no pudieron hacer reserva de agua a causa de la faltante de lluvias. El otoño siguió en esta misma línea y las nevadas no llegan a la Patagonia. Solo 4cm el domingo pasado no sirvió de mucho. Chapelco siguió sacando nieve del bosque pero las posibilidades se acaban. Con solo algunas pistas habilitadas la situación se torna cada vez más complicada. Más de 5 mil personas suben diariamente y en agosto las reservas hoteleras marcan una tendencia en alza. Por esas cosas del destino, el año pasado en la cumbre del cerro Chapelco había más de dos metros de nieve, hoy inexistente. Pero a pesar de la gran acumulación del año 2020, la falta de lluvias en la región en los últimos tres años y en casi una década, se hicieron notar en los bosques y en los ríos, provocando un serio riesgo para los posibles incendios forestales.

Pero más allá del turismo y la importancia de la nieve como atracción, las precipitaciones son fundamentales para la primavera y el verano. Y eso no llega. Los ríos de la provincia están en baja, y temen una reacción sumamente negativa para el futuro cercano.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas-AIC- declaró la emergencia para los ríos Neuquén, Limay y Negro. Ya se había adelantado el año pasado que la región se encontraba en una década de lluvias en descenso y este último año la cosa se agravó. En un comunicado se indicó que “mientras dure esta condición” se resolvió “establecer caudales máximos extraordinarios que serán comunicados semanalmente a través de sus medios habituales de información”.

Los expertos ya anunciaron que no se prevé un cambio en un corto plazo, puede haber nevadas, pero no se vislumbran grandes cantidades en los próximos 15 días. Con la emergencia lo que intentan es garantizar la disponibilidad de aguas abajo para el verano y el otoño. Se espera una nevada que no superaría 1 cm de acumulación en esta semana, nada con relación a la seria situación que se vive.

El planeta demuestra situaciones extremas, inundaciones nunca vistas en Europa, en China, las temperaturas extremas en Canadá hicieron estragos, en la costa atlántica de nuestro país el mar invadió en la madrugada del miércoles las playas con una sudestada y entró a las calles de las ciudades costeras, en Brasil el mar se retiró dejando un panorama nunca visto. El cambio climático ya está con nosotros desde hace años, pero las emisiones de CO2, provocando el efecto invernadero, no disminuyen. El planeta sufre la inconciencia de sus habitantes, la indiferencia, la soberbia de pensar que se puede más desde lo humano dominando la naturaleza que ya hace tiempo que nos pasa factura.