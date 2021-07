Sociedad

13 de julio 2021

LA VIDA MODERNA NOS ESTÁ LLEVANDO A LAS ENFERMEDADES CRONICAS

EL ESTRÉS Y SUS CONSECUENCIAS

Por el Dr. Eduardo Nicora*

*Médico a cargo de medicina regenerativa. En esta columna aborda el estrés y sus consecuencias. Eduardo Nicora es Médico funcional con más de 25 años de experiencia en envejecimiento humano y enfermedades crónicas.

MN 79290.

En esta columna enviada a Desde el Sur Digital aborda un tema que nos preocupa en estos tiempos que vivimos y además de su análisis recomienda alternativas para sentirnos mejor. Graciela Vázquez Moure Editora.

En el inicio de la vida los cazadores y recolectores sólo se estresaban para cazar alguna presa para comer, en grupos de personas que tendrían hasta 40 años los cazadores con palos, piedras y cuchillos bien afilados, rodeaban a la víctima para matarlo y así poder comer 1 o 2 días y de vuelta a empezar, ya que no había heladera y tiempo después aprendieron a ahumar o escabechar para mayor duración de lo cazado.

Ellos sufrían lo que llamamos estrés agudo, es decir un brusco aumento de Cortisol y Nor adrenalina que dilataban las pupilas para mejor visión, vasodilataban las arterias para mayor aflujo de sangre y dilataban los bronquios para mejorar la entrada de oxígeno.

Estas hormonas ponen al cuerpo en un estado de lucha o huida.

Por su parte los mayores de 40 años se dedicaban a la pesca y junto con mujeres y niños recolectaban bayas, frutas, cítricos y frutos secos.

El estrés agudo es beneficioso para la salud y generalmente dura poco tiempo.

Lo que estamos viviendo en este tiempo es estrés crónico, con cantidad de estos efectos durante todo el día, todos los días y por estímulos que sólo están en nuestra imaginación.

Ejemplo que me pasa todos los días con mis pacientes.

Supongamos que mi paciente tiene consulta conmigo a las 9 am

A la mañana de ese día sale 8.30 hs de la casa y encuentra embotellamiento en el peaje de la panamericana, se anticipa y empieza a sufrir porque va a llegar tarde, luego atravesado ese problema le agarra un piquete cortando la ruta y otra vez piensa: “llego tarde”, luego al acercarse no consigue estacionar y hay un semáforo que no funciona y etc etc etc.

Estas son anticipaciones a futuros problemas, retrasos que están en la imaginación, también son descargas de cortisol y noradrenalina cada 5 minutos.

La glándula suprarrenal se encarga de hacer hormonas y neurotransmisores en mayores de 50 años y el cortisol es la hormona más importante.

Luego están la dhea contraria al cortisol, estrógeno, progesterona y testosterona, aldosterona (implicada en regulación de la presión arterial) adrenalina y noradrenalina.

Lo más importante de esta secuencia es que el cortisol es una hormona vital y tiene prioridad sobre las demás y el único mecanismo de defensa contra el estrés es hacer más cortisol incluso prescindiendo de todas las demás hormonas, y eso nos puede llevar a la fatiga adrenal pero también a trastornos de la libido sexual, ansiedad, insomnio síntomas muy comunes.

¿QUÉ NOS PROVOCA EL ESTRÉS CRONICO?

Pone al cuerpo en modo grasa, produce redistribución de la grasa corporal, y la aceleración del envejecimiento.

Provoca aumento de glucosa y desarrollo de la diabetes

Aumento de colesterol

Descalcificación de los huesos, osteoporosis osteopenia.

Alzheimer estar atento al aumento sostenido del cortisol por stress crónico sostenido nos puede llevar a la enfermedad de Alzheimer.

Por otra parte el cortisol alto sostenido perpetúa todas las enfermedades crónicas.

Algunas de las alternativas que existen para evitar estas consecuencias:

Dieta sana y antinflamatoria

Pescados grasos, aceite de coco y oliva

Menor consumo de carne

Evitar los procesados

Restringir hidratos de carbono

Comer más frutas y verduras

Paltas y frutos secos

El ejercicio, las caminatas, dejar el sedentarismo, y la práctica de técnicas de meditación como por ejemplo Mindfullness, son en estos tiempos alternativas que nos ayudarán a bajar el estrés y evitar sus consecuencias.