1 de julio 2021

Fue en la zona del bosque quemado de Ñorquinco y estuvo a cargo de trabajadores del Parque Nacional Lanín, en la plantación se utilizaron 30 kilos de piñones. Se realizó en el marco del Programa “Pewen, Hacemos Bosque” del Parque Nacional Lanin y de la Asociación Amigos de la Patagonia, y se llevó a cabo el lunes último. Se realizó una siembra a pie del pewen en parches muy quemados […]

23 de junio 2021

Por Graciela Vázquez Moure La interculturalidad que comenzó hace casi dos décadas en Neuquén y en especial en San Martín de los Andes, que permitió acercarnos a la identidad desde otra perspectiva, en más de una oportunidad nos ha llevado a diferenciar en lugar de integrar y respetar al otro. Y quizás con buenas intenciones desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Diversidad y Pluralismo Cultural de la Municipalidad de Neuquén, […]

31 de mayo 2021

Uno de los sectores más afectados por las restricciones, junto con el turismo, los gastronómicos este lunes pueden atender en el interior de sus locales con el aforo permitido. No es suficiente obvio, pero al menos es algo más que los deriverys que convierten a los restaurantes en rotiserías pero con un rédito muchas veces, que no llega al 20%. Además el horario sigue restringido ya que no podrán tener […]

27 de mayo 2021

Nuevamente el clima sacudió con fuerza a San Martín de los Andes, este jueves vientos con ráfagas de 90 km y lluvia intensa provocó anegamiento en distintas calles de la ciudad, que requirió el trabajo de cuadrillas municipales, un corte de luz por la salida de servicio de la línea 103 a raíz de la caída de ramas y el fuerte viento, dejó sin energía eléctrica al centro de la […]

26 de mayo 2021

EL MEDICO REFERENTE DE MEDICOS POR LA VERDAD ESTA DETENIDO EN PÉSIMAS CONDICIONES. NO LE PERMITEN LLAMAR A UN ABOGADO Y LO IMPUTAN POR INSTIGACIÓN AL DELITO Y VIOLACION DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA PANDEMIA Por Graciela Vázquez Moure Los hechos acontecidos el martes en el Monumento a la Bandera en Rosario cuando siete profesionales de Médicos por la Verdad iniciaban un debate sobre la pandemia, y en el […]

