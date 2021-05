Sociedad

4 de mayo 2021

Preocupa en San Martín de los Andes la situación sanitaria y el 90% de camas ocupadas

La segunda ola ya es un hecho en San Martín de los Andes. Hace días que los casos se ubican por encima de 25 por día, y de acuerdo a lo consultado al Dr. Juan Cabrera, integrante del equipo de Zona Sanitaria IV hay un aumento de casos que han disparado nuevas medidas.

En el hospital Dr. Ramón Carrillo se suspendieron las cirugías programadas y tanto en la Clínica Chapelco como en el nosocomio local, la ocupación de camas UTI llega a un 90%. Si bien no se habla de colapso, porque no lo hay, si existe la preocupación de riesgo al ver que muchos pacientes requieren internación por semanas y las camas no se desocupan.

“La situación es compleja” así lo expresó Juan Cabrera , mientras que según destacó ante la pregunta si entró alguna nueva cepa dijo que “no lo tienen registrado” pero si informó que preocupa el incremento de casos de los últimos días. Recordamos hace un mes se registró un caso de Covid con la variante de California.

El promedio de edad de las personas internadas es de 54 años, dato que también es preocupante, porque esta nueva ola del virus ataca con mayor virulencia a personas de menos edad que antes.

Mañana miércoles se reunirá el COEM, reunión en la que estará el intendente Carlos Saloniti. Allí se analizará la situación de la ciudad. Pero si hay algo que todos tienen en claro es que el cuidado tiene que surgir del ciudadano, y es cierto que después de 14 meses de esta pandemia, es insólito que todavía el Estado tenga que estar cuidando cada paso que la gente da transgrediendo los protocolos.

Esto se ha visto por las fiestas clandestinas que se han realizado, por ejemplo.

La idea es que se cumplan los protocolos vigentes, que cada uno sea consciente de lo que hace en lo cotidiano y que los cuidados sigan ante esta nueva realidad que vive el país y la provincia. Mientras tanto sigue la vacunación en San Martín de los Andes, como se ha hecho en los últimos meses.

Este martes 4 de mayo se aplicaron primeras dosis a adultos mayores, y también se vacunó a personas de 18 a 59 años con factores de riesgo y prescripción médica, personal de salud (con primera y segunda dosis de las vacunas Covishield y Sinopharm), y personal policial.

El jueves 6 de mayo, por otra parte, se realizará una nueva Jornada, en la que se aplicará la segunda dosis de Sinopharm a adultos mayores y a personas con factores de riesgo que no hayan recibido la vacuna antigripal en los últimos 14 días y que tampoco hayan padecido la enfermedad en los 3 meses previos.

Se recuerda, como en cada oportunidad, que NO SE TRATA DE JORNADAS DE VACUNACIÓN ESPONTÁNEAS, sino que quienes concurran, inscriptos en el Registro Voluntario del Ministerio de Salud Provincial, son previamente contactados. Es de suma importancia, por otra parte, respetar el horario asignado y concurrir puntualmente.