Turismo

27 de septiembre 2020

27 DE SEPTIEMBRE DIA MUNDIAL DEL TURISMO. UNA FECHA EN QUE NADA SE FESTEJA Y SOLO EXISTE UN RECLAMO: ABRIR LAS FRONTERAS, LAS RUTAS Y LA REACTIVACIÓN CON PROTOCOLOS Y RESPONSALIBIDAD

Por Graciela Vázquez Moure

En este día mundial del turismo el deseo es ver este cartel de la ciudad en la costanera del lago Lacar rodeado de turistas.

El reclamo se escucha desde hace meses. Seis meses totalmente paralizado el sector. Con quiebras, desastres económicos y endeudamiento de quienes trabajan tanto en la hotelería, como en el receptivo, en agencias de viajes en quienes guían, en restaurantes, en el comercio en general. Seis meses con miles de reuniones por zoom que solo hicieron que el tiempo pasara, con un poco de catarsis y reclamos que siguen esperando resolución.

En el mundo, en el país y en San Martín de los Andes se pide la apertura de rutas, de fronteras, que se inicien los vuelos que al parecer podrían llegar a la localidad a partir del 25 de octubre, así dijo el gobernador Gutiérrez al informar que las reparaciones en el aeropuerto deben estar listas para esa fecha. Veremos…

Los protocolos ya están desde hace meses, fueron aprobados, incluso en San Martín de los Andes se corre con la ventaja que ya están activos en hotelería, en agencias y en gastronomía. Falta algo esencial: los turistas.

Eso se espera en cuanto a definiciones concretas. Según datos de medios relacionados con el turismo y de entidades que nuclean al sector el 55% de los argentinos ya expresó su decisión de viajar, el turismo dentro del país es una de las opciones más solicitadas.

No hay duda de que todo comenzará tímidamente, pero la cuestión es empezar. El 1ro. de noviembre comienza la temporada de pesca y la provincia ya adelantó que se iniciará, pero la forma todavía no está clara, si no se abren las rutas, el libre transitar y que comiencen los vuelos de cabotaje aunque sea para que llegue el turismo interno, nada salvará la temporada.

Muchos ya deberán comenzar a pagar los créditos solicitados. Muchos son los que no tienen los recursos y además cuando empiece la reactivación será con una grave situación de endeudamiento.

Panorama gris, que solo puede aclarar con una luz de esperanza, dicen que es lo último que se pierde, que concretamente pongan fin a esta cuarentena eterna que hace estragos, situación que no cambiará hasta tanto se pueda transitar libremente por las rutas de la región y del país.