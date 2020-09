Sociedad

3 de septiembre 2020

EL FRENTE DE TODOS EXPRESO SU PREOCUPACION POR HECHOS DE VIOLENCIA POLICIAL EN SAN MARTIN DE LOS ANDES

Por Graciela Vázquez Moure

Quienes hemos vivido otras épocas, oscuras y desde ya no comparables con las actuales, sabemos que solo hay que encender la mecha para que la realidad comience a arder. La cuarentena y los controles en los primeros meses ya dejaban ver que más allá de que en la generalidad el personal policial era amable con sus recomendaciones, y con el control en las calles y rutas de la ciudad, la extensión de estas medidas de control podían desembocar en un abuso de autoridad.

Quienes son conocedores del tema en muchas tesis han mostrado, que la distribución del uso de la fuerza por parte de la policía, y la dosificación de su uso, puede tener un alto costo social tanto en términos de la integridad física de las personas como de la calidad de la “seguridad pública” y del nivel de deterioro de las relaciones entre policía y comunidad. Un ejemplo triste y condenable es lo sucedido con Facundo Castro.

En San Martín de los Andes, varias personas han expresado un trato abusivo de la fuerza por parte de la policía, sin ánimo de generalizar, pero este accionar es uno de los elementos que puede favorecer, o reforzar, la pérdida de confianza por parte de la población hacia las fuerzas de seguridad en su conjunto, y sin confianza la posibilidad de realizar un trabajo adecuado en materia de seguridad se ve seriamente comprometido. La gente ya no siente que la protegen sino que ve en ella una amenaza.

También se produjeron casos especiales de intento de evadir controles en la ruta, uno de los ejemplos el vehículo que evadió dos veces el control en la ruta de los Siete Lagos, fue perseguido y terminó embestido por la camioneta policial, en medio del hecho los ocupantes no querían descender del vehículo y todos terminaron en la comisaría 23. Esas son también las cosas que han sucedido.

En el país se han denunciado muchos casos de estas actuaciones y San Martín de los Andes, no es la excepción, el Frente de Todos de la ciudad, dio a conocer un comunicado en el que expone la preocupación.

“Desde el bloque del Frente de Todos de San Martín de los Andes queremos transmitir nuestra preocupación con respecto a los hechos de violencia institucional, de público conocimiento, que se están dando en nuestra localidad por parte de personal de la policía de Neuquén.

Hace unas semanas, un chico de nuestra ciudad fue golpeado cuando iba a tomarse un taxi. Similar, con dos chicos que estaban regresando a su casa en moto. Y como cierre, ante la intervención entre una vecina y quién le alquilaba, la policía, donde estaba el hijo del propietario, sacó violentamente a la señora de su domicilio. Por estos sucesos, que se suman a otros, empezamos a trabajar en pos de acabar con estos hechos de violencia, donde hay un aprovechamiento del poder de esta fuerza. Participamos de una reunión convocada por el Sub Secretario de Seguridad de la Municipalidad Troncoso, donde se habló de esta temática y se pidieron explicaciones a los representantes de la policía que participaron de esta reunión. En la investigación interna que se está haciendo, no hubo, y nos parece preocupante, una separación preventiva del cargo, aunque sea temporal, de los agentes que fueron acusados. Esto no solo los sigue teniendo en las calles, si no también que genera un mensaje de impunidad con respecto al resto de los efectivos.

No es casual, que en este contexto, donde supuestamente se tomó intervención sobre estos hechos, el fin de semana volvimos a vivir una situación en nuestra ciudad de violencia por parte de las fuerzas. En un control yendo a lago hermoso, le prohibieron a una familia el paso, y cuando estaban volviendo los persiguieron, les chocaron el auto y golpearon al que conducía.

Las fuerzas policiales deben estar para cuidar a la ciudadanía, por ello se dispuso desde el gobierno nuevas medidas en la pandemia. Lejos de esta función, en San Martín de los Andes, y en el país, hubo un aprovechamiento de estos “permisos”, no en pos de cuidar, sino abusando del poder que de por si tienen. Necesitamos el cese de la violencia policial, para ello, en principio que se investigue y se separe del cargo a quienes están implicados en estos sucesos y el no encubrimiento. Pero a futuro con reformas que pongan freno a un problema que es institucional.

Necesitamos políticas en serio en este sentido, para que en nuestro territorio no debamos despertarnos de nuevo con la noticia que nos arrebataron a otro pibe más por violencia policial. El asesinato de Facundo Castro en Bahía Blanca, que se hizo público (ayer), pero también todos las denuncias de violencia policial y gatillo fácil, nos reafirman eso.

Basta de gatillo fácil y por políticas y acciones concretas que frenen la violencia de las fuerzas de seguridad”.

