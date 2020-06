Más Artículos

19 de junio 2020

(Foto del complejo en la actualidad, cámaras Sernageomin) El complejo volcánico Laguna del Maule se encuentra ubicado en la región limítrofe con Argentina de la Región del Maule. Este complejo cubre alrededor de 500 km2 y está formado por conos, volcanes de escudo, domos y flujos de lava. Estudios geológicos han identificado al menos 130 centros eruptivos individuales (Hildreth et al., 2009), de los cuales han sido emanados más de […]

8 de junio 2020

Por Graciela Vázquez Moure No todos los gastronómicos decidieron abrir sus puertas después de casi tres meses de permanecer cerrados. Muchos de ellos adoptaron el sistema de delivery y take away cuando fueron autorizados, sistema que no fue para nada rentable. Y con la autorización desde el gobierno provincial de abrir al público desde este lunes 8 de junio, los bares sobre todo abrieron, y solo algunos restaurantes decidieron la […]

4 de junio 2020

Ya se escucha el reclamo de los padres de los estudiantes de la ciudad. Si bien la tecnología ha acercado el material para que muchos niños y niñas puedan hacer tareas desde su casa, la extensión de este sistema ya está cuestionado por muchas familias, tanto de la escuela pública como del sector privado. Lo cierto es que esta semana el Consejo de la Comunidad para la niñez, adolescencia […]

29 de mayo 2020

El caso fue confirmado en el informe del Comité de Emergencia en la noche Se notificaron dos (2) nuevos casos confirmados COVID-19 de la provincia del Neuquén: una joven de 20 años de Neuquén capital, contacto estrecho de un caso confirmado, y un joven de 19 años de San Martín de los Andes, que regresó de Buenos Aires. El joven habría regresado hace 10 días y se encontraba realizando la respectiva […]

26 de mayo 2020

Una noticia que se conoció este martes. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que empezaron a analizar la posibilidad de un regreso “con antelación” de las clases en las escuelas para aquellas provincias de la Argentina menos afectadas por la pandemia del coronavirus. Un reclamo que se ha escuchado en las últimas semanas en aquellas provincias que no tienen casos desde hace semanas o incluso que nunca lo han tenido. […]

