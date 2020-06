Turismo

Controversia entre los servicios turísticos con Parques Nacionales por la resolución que exime del canon anual a los prestadores. La medida no analiza la realidad de la localidad

Desde los Guías de Turismo, hasta los distintos Servicios Turísticos de San Martín de los Andes, reaccionaron ante la resolución de Parques Nacionales sobre la eximición del canon que pagan cada año, uno de los puntos de reclamo que se realizó oportunamente.

Sucede que a fines del año 2019 los prestadores pagaron el canon respectivo y solo trabajaron dos meses y medio del 2020.

Como se sabe el Parque Nacional Lanín sigue cerrado y aunque las gestiones que inició el intendente del área protegida Salvador Vellido, se concreten en algún momento, la apertura se sabe que solo será para recreación y todavía no para turismo, que por otro lado sigue sin iniciarse en la provincia que permanece con las rutas cerradas. Y no se sabe cuándo podrán trabajar los distintos sectores del turismo, uno de los más afectados con la pandemia.

Entonces se inició este lunes 1ro. de junio un reclamo por los distintos prestadores que pagan algunos abultadas sumas de canon por el año de trabajo dentro del Parque, año que no podrán activar quien sabe hasta cuándo.

En la comunicación el Parque Nacional Lanín informó que a través de la Resolución 132/2020 de la Administración de Parques Nacionales se resolvió eximir distintas categorías de servicios turísticos del pago de derechos anuales de explotación para el año en curso, pero en realidad no es así, sino que se advierte que del pago anual le van a descontar 70 días en caso que esté cerrado ese tiempo, o los meses que esté cerrado el Parque, pero en realidad hasta que no se active el turismo, la mayoría de los prestadores Guías, Agencias de Viajes, embarcaciones, entre otros, no podrán trabajar por lo que ese canon no será descontado en el momento que se inicie el año 2021.

Parques Nacionales aclara que la medida alcanza a la remisión del pago de la proporción de los cánones anuales estipulados para su actividad del año en curso, correspondiente al período en que las Áreas Protegidas estuvieran cerradas al público debido a la cuarentena por Covid-19, y ahí surge la controversia lógica, teniendo en cuenta que la realidad muestra otra cosa.

Asimismo, la normativa indica que quienes se encuentran alcanzados por esta Resolución y ya “hubieran cumplido con la obligación de efectuar el pago del canon anual correspondiente, el monto abonado será considerado como crédito a favor aplicable al pago del canon anual del 2021”.

El reclamo se presentará esta semana ante las autoridades pertinentes.

Parques indica en su información que una vez que reabran las actividades turísticas en las Áreas Protegidas se comunicará cuál será el monto proporcional del canon que quedará eximido o condonado, de acuerdo con cada rubro.

Los detalles de los alcances pueden observarse en los Anexos del tarifario vigente, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2019-68446864-apn-dcapnac_tarifario_2019.pdf