Turismo

20 de mayo 2020

San Martín de los Andes: El sector gastronómico espera que se puedan abrir sus puertas bajo el protocolo establecido. La crisis puede provocar el cierre de un 20% de los locales

Por Graciela Vázquez Moure

La flexibilización de la cuarentena plantea también en San Martín de los Andes la apertura de restaurantes, bares y confiterías que permitan a sus propietarios comenzar a trabajar, obvio bajo un protocolo estricto.

Esa frase que ya hemos escuchado esta “nueva normalidad” se incorpora a la vida cotidiana de cada habitante de la ciudad. Los cuidados básicos son muy exigentes en el rubro gastronómico que ya lleva 60 días sin trabajar.

Hoy solo abre sus puertas para el delivery o el sistema take away.

El trabajo se ve reducido a un 15% de lo normal, según lo expresado por aquellos que llevan a cabo esta forma de poner en marcha sus empresas.

Desde el Sur Digital dialogó con Agustín Roca, presidente de la Asociación Gastronómica-Hotelera de San Martín de los Andes, quien brindó un panorama preocupante, que se suma al de gran parte de los comercios de la ciudad.

“Algunos incluso no quieren abrir, porque saben que el costo operativo es mayor si no se trabaja con el público dentro del local, o si no se genera mayor circulación de gente en la ciudad” explicó.

Otros indicó “quieren abrir sus puertas porque será la forma de tener experiencia con la nueva modalidad, obvio con pautas estrictas y seguro con menor cantidad de público, por la separación de las mesas y tratando de tener menos aglomeración”.

Roca expresó “creo que tenemos que perder el miedo a la circulación de gente” y apuntó también a la necesidad de generar un cambio de pensamiento con la mirada hacia el turismo, hoy rechazado por muchas personas de la localidad, quizás quienes no tienen en cuenta que esta ciudad mantiene sus bases con un gran sector económico que se desarrolla en esta actividad, una de las más afectadas por la pandemia.

Son alrededor de 50 locales entre restaurantes, bares, confiterías y rotiserías, hay que admitir que los restaurantes se han convertido en estos últimos, con los sistemas que se han habilitado para que abran sus puertas.

De esa cifra al ser consultado de cuántas bajas de licencias comerciales estiman que caerán expresó “vemos que entre un 15 y 20% cerrarán sus puertas, algunos ya cerraron, otros esperan ver si se flexibiliza la actividad y cómo responde el público, en caso de no sostenerse, también cerrarán”.

Es sin duda la crisis más grave que vivió la localidad. Ni la pandemia de la gripe A en el 2009, ni la erupción de los volcanes Puyehue (2011) y Calbuco (2015), ni la grave crisis institucional y económica del país en el 2001-2002, provocó este quiebre económico.

Parte de los sueldos los paga con un programa especial el gobierno nacional, que dejaría de hacerlo en caso que el establecimiento facture más de lo que facturó el año pasado en el mismo período, por ahora en algunos casos la modalidad actual solo genera más gasto que recompensa económica.

Agustín Roca expresó que en el caso de los gastronómicos ya se presentaron los protocolos y en la hotelería se están haciendo actualmente, basados especialmente en cambios en la estructura y en el especial cuidado de higiene, cuidado del personal, desinfección y todo lo que genere un tratamiento especial en la puesta en marcha, llegado el caso que se habilite el turismo a partir de julio o agosto.

“Creo que en el caso de los bares, restaurantes y confiterías si pudieran trabajar a puertas abiertas se podría poner en práctica los protocolos desarrollados y generar la confianza en el cliente, si no empezamos a salir, teniendo la responsabilidad que esto requiere, todo quedará paralizado” sentenció.

En una comunidad que solo ha tenido cinco casos, que no hay transmisión comunitaria y que tampoco la hay en las ciudades del sur neuquino, que podrían ejercer un intercambio yendo y viniendo por el corredor de los lagos, la única opción de generar ingresos y evitar que más gente quede sin trabajo, sería un cambio en las directrices del gobierno provincial, pero para eso la provincia debería liberar la circulación en las rutas.

Un panorama sombrío que solo puede cambiar con la decisión de la dirigencia política, que tendrá que analizar qué camino tomará para evitar el quiebre total de empresas y comercios de la ciudad.