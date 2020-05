Sociedad

4 de mayo 2020

“No tener contacto con la naturaleza, con el aire puro, no caminar y la falta de actividad física nos deprime y afecta el sistema inmunológico” Alan Bergues analiza las consecuencias de la cuarentena

Por Graciela Vázquez Moure

La falta de ejercicio, de caminatas, de salidas al aire libre, está afectando en estos 50 días de cuarentena. Los reclamos son continuos de quienes hacían actividad física, ya sea en gimnasios o personalmente cada día y hace semanas que no pueden hacerlo.

Por ahora no están autorizadas las salidas recreativas según dijo el intendente en las últimas entrevistas, y entonces surge nuevamente el tema y sus consecuencias. Por eso entrevistamos a Alan Bergues, kinesiólogo y osteópata de amplia trayectoria en San Martín de los Andes.

Lo que sigue es la respuesta a las dudas que surgen cada día que se extiende este aislamiento social.

Desde el Sur Digital-¿Qué nos pasa cuando entramos en el sedentarismo?

Alan Bergues-Los Kinesiólogos tenemos una frase tipo cliché: decimos que donde no hay movimiento no hay vida. Es simplísimo. Todo en el Universo tiene movimiento y por ende un nivel de vitalidad. Si no hay vida… bueno, existe lo contrario. Básicamente, los sistemas y sus-sistemas se van apagando, pierden su vitalidad a causa de una mala irrigación, de una mala nutrición. Es decir, la célula se alimenta de nutrientes y oxígeno, pero esos elementos llegan por medio de la sangre, y la sangre corre sin cesar por arterias. Cuando no hay un buen movimiento (o sea cuando somos sedentarios) esas arterias se van haciendo más chiquitas y no cumplen su función: nutrir.

Todos sabemos lo que nos pasa cuando no comemos bien: nos bajan las defensas, tenemos frio, nos enfermamos, etc. Pasa lo mismo si somos sedentarios. Nuestras células no comen, pasan hambre. En consecuencia, perdemos vitalidad, nos enfermamos y nos apagamos de a poquito. O, mínimamente, bajamos nuestro potencial de energía y salud. Somos y hacemos menos de lo que podríamos ser y hacer.

-¿Cuándo el cuerpo da señales?

-Eso depende de cada persona: de su vitalidad, de su alimentación, de sus hábitos, de la cantidad de horas que descansa, la gestión de su vida emocional y de las relaciones que tiene. Si una persona viene llevando una vida de entrenamiento o actividad física de 3 veces por semana, y de un día para el otro deja de hacerlo, se va a dar cuanta que en dos semanas le va a costar bastante retomar el ritmo. Eso significa que su cuerpo ya se había dado cuenta, como mínimo, tres o cuatro días antes. O sea que en 10 días tu cuerpo siente que hay menor irrigación vascular, menor nutrición celular, menor vitalidad y menor energía.

-¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo en perder masa muscular?

-La masa muscular se pierde muy rápido y se gana muy lento. Como trabajo en el hospital lo veo todo el tiempo; llega un paciente a la internación y la cama lo fagocita como si fuera una tostada con manteca en el desayuno. La cama te come en una semana, y después cuesta un mes para recuperarte, literalmente. Si son dos semanas cuesta más, ni hablar de un mes o mes y medio.

Los que entrenan en el gimnasio lo saben, cuesta muchísimo crear masa muscular. Pero dejás de entrenar y ¡pum! Se pierde en un par de semanas todo lo ganado con esfuerzo, suplementación y cuidados de años.

-¿En que puede derivar dejar entrenamientos físicos o el ejercicio diario?

Básicamente, y como te dije antes, menos vitalidad y energía como para empezar, y después enfermarse más seguido por un sistema inmune deprimido. Está más que comprobado que el ejercicio al aire libre libera endorfinas y un montón de hormonas y neurotransmisores que activan nuestro sistema inmune. En síntesis: No haces actividad física (la que fuese), te enfermas y deprimís.

-¿Qué nos provoca no caminar durante semanas?

Fuimos creados para caminar. Para el movimiento. Somos nómadas por naturaleza. No tener contacto con la naturaleza y el aire limpio nos termina deprimiendo. Por eso me parece un total despropósito que la gente haga cola durante una hora expuesta al frio y sin movimiento pero este prohibido salir a la montaña a caminar o correr. Siempre la política llega dos años tarde a la solución de los problemas. Salir a caminar activa tu sistema inmune que es el ejército mejor preparado para atacar cualquier virus y bacteria. Es el guardaespaldas más inteligente, no son los antibióticos. Son tus propias defensas las que hacen el trabajo perfecto, pero para eso hay que moverse, hay que alimentarse bien y hay que vivir gestionando bien las emociones.

-Por último, ¿Incide la angustia y la ansiedad por el aislamiento?

Esta situación mal gestionada por la política está trayendo más problemas de ansiedad y angustia que el propio virus. Las estadísticas mundiales y locales no hacen más que tranquilizarnos cada día que pasa. Pero la forma de manejar esta cuarentena, tanto por políticos como por comunicadores, genera más angustia que tranquilidad. Y como te dije antes, si estás angustiado o ansioso, o estás con tus emociones desequilibradas, por decirlo de alguna manera, sos el campo perfecto para que vengan todos los bichitos del mundo a atacarte.

Por eso hacer actividad física, alimentarse bien y estar en paz con nuestros pares, es el mejor fusil para pelear contra los virus y las bacterias. Tenemos que enseñar a la gente eso, más que el aislamiento y el miedo.