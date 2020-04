Turismo

24 de abril 2020

Los Guías de Turismo de San Martín de los Andes. Angustia y futuro incierto de su profesión. Plantean medidas al gobierno municipal y provincial de exención de impuestos, entre otras

Por Graciela Vázquez Moure

Como se sabe el turismo es una de las actividades que más afectada se encuentra en el mundo, por la pandemia. En nuestra ciudad el flujo de turistas se cortó el 14 de marzo y desde ese momento los Guías de Turismo quedaron sin trabajo, situación que además afectó a todas las agencias de turismo de la ciudad.

Se suman entonces a otros sectores que también han pedido medidas, reuniones con autoridades y soluciones ante tanta incertidumbre.

Este viernes enviaron una nota al intendente Carlos Saloniti y al Secretario de Turismo Alejandro Apaolaza, además de enviarla al gobernador Omar Gutiérrez y a la ministra de turismo Marisa Focarazzo.

En ella transmiten la angustia que viven como colectivo profesional y la incertidumbre de no saber hasta cuándo estarán sin ingresos, ya que su trabajo es independiente e indican que “La profesión de Guía, nuestra única fuente de trabajo, se encuentra en una situación de angustia, por el panorama actual y por las proyecciones inmediatas para su futuro. Las/os Guías somos trabajadores independientes, monotributistas, muchos de los cuales sólo tenemos nuestra labor de guías como sustento económico porque vivimos en una ciudad en la que la actividad turística es la única generadora de ingreso. Entonces, por las restricciones impuestas a la circulación de personas, para muchas/os colegas hace ya 40 días que no generamos ingresos para nuestros hogares. Y la situación actual no nos permite proyectar cuánto tiempo más estaremos sin nuestra fuente de trabajo ni cómo se desarrollará la actividad de los Guías post pandemia”.

Destacan que la inactividad del sector se proyecta por lo menos por tres meses más y “seguramente el reinicio de los movimientos de personas sea paulatino, así que este período es posible que se se extienda: dadas las características de nuestra profesión es probable que nuestra actividad sea de las últimas en recuperarse y funcionar con un mínimo de normalidad.”

Resaltan que algunos de ellos se beneficiaron con el IFE, los 10 mil pesos otorgado por ANSES, pero no todos reúnen los requisitos y fueron rechazados en su pedido.

La angustia que provoca la inactividad, como a tantos otros trabajadores, se transmite en la nota enviada a las autoridades indicando que “Tanto tiempo (serán por lo menos 120 días) sin llevar ingresos económicos a nuestros hogares y sin la certeza de cuánto más durará esta situación, es para nosotros una verdadera calamidad económica”.

Hacen referencia a que nadie, y menos profesionales independientes que sólo cuentan con su título de Guía, pueden sobrellevar tanto tiempo sin generar ingreso alguno y resaltan “Nuestra situación, hoy y por largo tiempo, es y será de ingreso 0. Todo lo expuesto nos genera una gran incertidumbre sobre cómo afrontar nuestras obligaciones mensuales, en especial aquellas necesarias para el desarrollo de nuestra misma profesión.”

Plantean una serie de medidas que detallan:

Solicitamos la exención/eximición de pago de AFIP y RENTAS (Ingresos Brutos) durante el tiempo que nuestro trabajo no se pueda realizar.

En este sentido, por ejemplo, se está trabajando para extender la vigencia del pago del canon de Guía del Parque Nacional Lanín del 2020 hasta el año 2021.

Precisamos de modo urgente la gestión de Beneficios no remunerativos para los guías de turismo habilitados.

Son conscientes además que en el futuro, cuando termine esta situación excepcional y vuelva a resurgir la vida turística de nuestra ciudad y “obviamente retomemos nuestro trabajo de guías, el turismo no volverá a ser igual. Trataremos de estar preparadas/os para ello”

Y entonces piden acordar ciertas formas de desarrollar su labor, “también empezaremos a tratar junto con los entes relacionados la manera de llevar adelante nuestra actividad cuando se reanude la llegada de visitantes. Tenemos algunas reuniones planificadas sobre estas cuestiones con el área de Uso Público del Parque Nacional Lanín, y desde ya queremos trabajar del modo con los entes turísticos a nivel provincial y municipal”.

Indican que tienen en claro que la situación que se vive a nivel mundial es inédita, con un desenlace incierto especialmente en cuanto a su duración y que quizá ello puede provocar que no se hayan tomado medidas más específicas para diferentes realidades como por ejemplo la de los Guías de Turismo.

Y concluye la Asociación de Guías de Turismo de la ciudad: “Sin embargo nos vemos en la obligación de alertar a las autoridades sobre nuestra situación particular durante esta difícil coyuntura, esperando puedan atender nuestras demandas”.