Sociedad

16 de abril 2020

Los estilistas, salones de belleza y actividades relacionadas, al borde del colapso en el país y en San Martín de los Andes

Piden desde hace días que se les permita abrir los salones en los que estilistas y otras actividades que se desarrollan en espacios de belleza, puedan trabajar manteniendo un protocolo adecuado.

No hay respuesta en San Martín de los Andes donde hay alrededor de 50 peluquerías y muchas de ellas tienen entre 5 y 6 empleados.

Tania García es una de las personas que hace un mes no trabaja y de no mediar cambios no trabajará hasta tanto se levante el aislamiento, que como van las cosas no se sabe si será el 27 de abril o se extenderá por el mes de mayo.

En diálogo con Desde el Sur Digital relató la situación personal y de un grupo en el que se sumaron en Facebook 7 mil personas de todo el país.

“Queríamos articular algo con peluquerías, manicuras, depilación, belleza y estética en general, ese grupo abarca 7000 personas de todo el país, se calcula que en el rubro es una peluquería cada mil personas con sus respectivos empleados, por los cálculos que hemos hecho en el rubro masoterapia (masajes con fines terapéuticos) son alrededor de un millón de personas, peluquerías son cerca de cuatro millones en el país, mucha gente está nucleada en asociaciones y otras se forman en academias, sabemos que muchos de ellos trabajan, no es el caso de nuestra ciudad, en forma no autorizada y es por necesidad”.

Muchos sienten que son el último rubro que podrían incluir de haber una flexibilización en la cuarentena “por el tema del contacto físico de las personas, pero hay que imponer los protocolos de bioseguridad y si hay gente que trabaja sin autorización es peor porque nadie controla” expresó Tania García.

La desesperanza es lo peor que puede pasarle a un trabajador independiente, porque no tiene certezas y ve que su esfuerzo no sirve de nada para poder remontar la situación.

“Sé que muchos se anotaron en planes y en esta ayuda de 10 mil pesos y no tuvieron resultado, y entonces se cierran todas las posibilidades aunque sean mínimas”.

Hay un sindicato de peluqueros que hasta ahora no han salido a reclamar soluciones y es entonces una grave situación para la gente que gana el día a día.

Indicó que el país pierde cerca de 700 millones de dólares este año sin actividad en los salones de belleza y en peluquerías y actividad en general, y en cuanto a la situación local resaltó que “llamamos al Municipio y nos dijeron que no se puede trabajar y no hay ayuda de ningún tipo”.

La situación del rubro es gravísima como la de otras actividades, que esperan respuesta del gobierno nacional, provincial o municipal. La paralización se extiende cada vez más y el respaldo económico de cada uno se esfuma. Y es entonces cuando se sabe que el colapso económico tocará a más de un habitante de este pueblo cordillerano.