2 de abril 2020

“El turismo también está en terapia intensiva” Alejandro Klap presidente de AAVYT de San Martín de los Andes pide medidas urgentes para afrontar la crisis

Por Graciela Vázquez Moure

En esta crisis que vive el país, en San Martín de los Andes se refleja en el comercio en general, pero por sobre todo el sector turístico ve un panorama negro y una gran incertidumbre para los meses venideros.

Alejandro Klap es presidente de la Asociación Agentes de Viajes y Turismo –AAVYT- de la ciudad y en esta entrevista con Desde el Sur Digital relata cuál es el panorama y cómo afecta la pandemia a nuestra ciudad.

-El turismo es sin duda uno de los sectores más afectados por esta crisis, ¿qué perspectivas ves para la ciudad?

-Ninguna perspectiva. Sin vuelos, con rutas cerradas, con cuarentena actualmente desde el 20 de marzo, y después no sabemos qué pasará, el turismo está en terapia intensiva. Sabemos que no habrá vuelos al menos hasta el 3 de mayo, es un indicio más de la gravedad de la situación que se suma a la cuarentena que por ahora es hasta el 12 de abril.

-Comenzamos la temporada baja el 15 de marzo, antes del aislamiento obligatorio y entramos en la temporada baja ¿no?

-Ese día el pueblo tenía una ocupación hotelera de 54%, era un buen índice, las agencias, transportistas, guías de turismo, de caza, de pesca de trekking, de rafting, todos estaban trabajando, estábamos en una media temporada muy bien aspectada.

-Se esperaba el Patagonia Run para los primeros días de abril y después Semana Santa, dos eventos que daban un cierre excelente para esta temporada 2020 y ahora tenemos tres meses hasta la temporada invernal con un parate total.

-Claro. Hay que tener en cuenta que teníamos muchas actividades funcionando, la temporada de caza, teníamos muchas reservas en la pesca hasta el 31 de mayo. EL Patagonia Run que mueve toda las estructuras del pueblo, y a su vez esa gente viene con acompañantes que hacen excursiones, se sintió mucho la suspensión del evento y su reprogramación. Ahora la baja temporada, pero en realidad todos los años se mueve muy bien el turismo social con excursiones, es constante en mayo el movimiento para los guías de turismo, el transporte y las agencias, esta vez tampoco tendremos esta opción.

-Hay que esperar a un julio incierto.

– Totalmente, no sabemos si va a nevar, no sabemos cómo seguirá evolucionando el coronavirus, nadie va a reservar anticipado hasta que no sepamos como seguirá, si el pico máximo es en mayo la incertidumbre se extenderá hasta el invierno.

-Esto además afecta el turismo internacional, por lo que se supone que no existirá ese segmento en el año.

-Somos 18 agencias de las cuales 4 son emisivas y una mitad emisiva y receptiva, y el resto receptivas. Los emisivos están parados desde hace mucho tiempo con la realidad del impuesto del 30%, y luego les toca esto, la paralización es por un lapso importante. En el caso de las agencias que yo represento, creo casi seguro, que cuatro o cinco las van a pasar muy mal. Quienes tenemos vehículos propios guías y choferes podremos empezar la alta temporada en caso de que se inicie, pero no tenemos un invierno por delante, porque no sabemos cuándo termina todo esto.

-En realidad no hay certeza de nada. Afecta la economía en general, pero el turismo está afectado en su totalidad, son muchos actores detrás de cada actividad, miles de personas se ven hoy afectadas en el país y en nuestra ciudad.

-Detrás de cada actividad hay otras personas que prestan servicio, siempre hay alguien detrás trabajando, lo peor es la incertidumbre de no saber cuándo se reanudará el trabajo. No hay proyección.

- Hay medidas económicas, todos los días hay anuncios, lo que no se observa es que estén dirigidas al sector turístico.

-Ninguna. Nada nos sirve de lo que se anuncia. Quienes tienen empleados, un crédito al 24% anual para pagar sueldos, son montos chicos además, se saca un crédito para pagar sueldos en abril, y cómo se sabe que en mayo se complica y tenés que sacar otro crédito, o sea endeudarte sin saber qué va a pasar. Lo que se necesita es un crédito a tasa cero, para las PyMES en el sector que yo represento y para todos. Muchos se van a quedar sin trabajo. No se puede despedir a la gente pero cómo hacen para pagar el sueldo quienes no trabajan dos o tres meses, muchos presentarán quiebra, hotelería, restaurantes, muchos con 20 empleados. Este mes todos están en cero pagando sueldos e impuestos. Cuánto se puede aguantar sin trabajar. El panorama es negro.

-Es la peor crisis que estamos transitando. El 2009 la pandemia de la gripe A, el volcán Puyehue en el 2011, el volcán Calbuco en el 2015, nada se compara con esto ¿no?

-Cuando tuvimos el volcán como era regional la gente llegaba igual, yo trabajé en el invierno del 2011 en números un 25% de lo que trabajé el año pasado, pero al menos trabajé como agencia, esta temporada de invierno no tenemos qué vender, porque no sabemos qué pasará. Nadie va a reservar, nadie consulta y es obvio que será así hasta que se sepa cómo evoluciona esta pandemia.

-¿Cómo se salva esta situación asfixiante?

-Créditos a tasa cero que estén disponibles, habrá REPRO dicen para ayudar a las Pymes a pagar sueldos, reducción del tema impositivo, la postergación de impuestos no sirve, la cuestión es bajar el mínimo no imponible de ingresos brutos, con respecto a autónomos a muchos les llegó con aumento en plena pandemia, una locura total. El ESTADO necesita de los impuestos pero no se puede pagar cuando nadie está facturando.

-Ningún mensaje esperanzador…

-No, hasta que no se sepa cómo evoluciona el Coronavirus en nuestro país, cuándo será el pico máximo, no sabemos cuándo podremos empezar a trabajar y el turismo sigue paralizado. No hay siquiera consultas por pesca para el año que viene, así están las cosas.

LOS GUIAS : UN SECTOR MUY AFECTADO QUE NECESITA MEDIDAS CONCRETAS

Alejandro Klap hizo un análisis del sector de guías de turismo, de pesca, de rafting, de trekking, de mountain bike, los transportistas.

“Todos pagaron sus cánones para trabajar toda la temporada en Parques por ejemplo, cobran por día trabajado, no hay nada que los ayude a estos prestadores de servicio, esta medida de 10 mil pesos para monotributistas es un tema, pero algunos ya pasaron la categoría A y B, veremos a cuántos benefician, otras categorías un poco más arriba no tendrán ayuda, al menos que no se paguen los monotributos y el mínimo de ingresos brutos sobre algo que no estás facturando, y que el canon que se paga en Parques Nacionales sea transferido para el año que viene. En lugar de año calendario que sea año corrido, desde marzo que se paralizó todo y que ese canon sirva para la próxima temporada. Algo que alivie la situación económica de los trabajadores del sector turístico, que hasta ahora parece que nadie piensa en ellos.”