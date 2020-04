Más Artículos

1 de abril 2020

Fue derivado desde el hospital Dr. Oscar Arraiz a la Clínica Chapelco de San Martín de los Andes. Está internado en terapia intensiva. Es el primer caso sospechoso de Villa La Angostura y dicen que cumplieron todos los protocolos de aislamiento. Por su parte la Clínica Chapelco informó que “el día de hoy ingresó a nuestra unidad de terapia intensiva un paciente con diagnóstico sospechoso de COVID-19 que fue derivado […]

30 de marzo 2020

El domingo en un parte emitido por la tarde, la Clínica Chapelco había adelantado que su estado era crítico. Y en la madrugada se produjo el fallecimiento. En el comunicado enviado por la clínica se indica que la mujer de 68 años falleció en la madrugada de hoy de este lunes 30 de marzo. Las causas fueron “sufrió un cuadro de miocardiopatía aguda probablemente relacionado a la infección por […]

27 de marzo 2020

Se convierte en el primer caso del COVID-19 de San Martín de los Andes. La mencionada clínica lo comunicó hace minutos en un parte de prensa: “Informamos que la paciente internada por caso sospechoso de infección por SARS-Cov2 presentó resultado positivo en prueba de PCR para dicho virus, por lo cual es un caso confirmado de COVID-19″ “No hay cambios relevantes en su estado clínico para informar con respecto […]

26 de marzo 2020

En el último reporte del 26 de marzo el Comité de Emergencia notificó que se registraron seis nuevos casos sospechosos de Coronavirus (Covid-19): uno oriundo de la provincia de Buenos Aires y cinco de la provincia del Neuquén. No se confirmaron nuevos casos. Uno de esos casos corresponde a una mujer de San Martín de los Andes que se internó en la clínica Chapelco el miércoles 25 y se encuentra […]

23 de marzo 2020

No es verdad la presencia de ciervos en Junín de los Andes que hayan ido hacia la ciudad debido a la falta de gente en las calles. Esta foto que está en las redes es armada, la imagen del esa ciudad no es de Junín de los Andes y tampoco existe esa variedad de ciervos en la Patagonia. Hacemos mención para que no sigan reenviando esta imagen por whatsApp. Cuidemos […]

