Más Artículos

27 de marzo 2020

Se convierte en el primer caso del COVID-19 de San Martín de los Andes. La mencionada clínica lo comunicó hace minutos en un parte de prensa: “Informamos que la paciente internada por caso sospechoso de infección por SARS-Cov2 presentó resultado positivo en prueba de PCR para dicho virus, por lo cual es un caso confirmado de COVID-19″ “No hay cambios relevantes en su estado clínico para informar con respecto […]

Leer más...

26 de marzo 2020

En el último reporte del 26 de marzo el Comité de Emergencia notificó que se registraron seis nuevos casos sospechosos de Coronavirus (Covid-19): uno oriundo de la provincia de Buenos Aires y cinco de la provincia del Neuquén. No se confirmaron nuevos casos. Uno de esos casos corresponde a una mujer de San Martín de los Andes que se internó en la clínica Chapelco el miércoles 25 y se encuentra […]

Leer más...

23 de marzo 2020

No es verdad la presencia de ciervos en Junín de los Andes que hayan ido hacia la ciudad debido a la falta de gente en las calles. Esta foto que está en las redes es armada, la imagen del esa ciudad no es de Junín de los Andes y tampoco existe esa variedad de ciervos en la Patagonia. Hacemos mención para que no sigan reenviando esta imagen por whatsApp. Cuidemos […]

Leer más...

20 de marzo 2020

Hasta ahora eran todos casos sospechosos y los positivos correspondían a Cipolletti, Río Negro. Pero este viernes en el parte de la tarde el Comité de Emergencia notificó el primer caso confirmado de Coronavirus (Covid-19) en la provincia del Neuquén. Es importante resaltar que la persona evoluciona bien y se encuentra en buen estado general. Se trata de un hombre de 64 años con antecedentes de hipertensión arterial, con historia de […]

Leer más...

17 de marzo 2020

En el ÚLTIMO parte del lunes a las 20, se informó que hasta la fecha no hay ningún caso confirmado en la provincia. A la fecha no hay ningún caso confirmado de Coronavirus (COVID-19) en la provincia del Neuquén. Actualmente, el número de casos sospechosos internados en la provincia es de ocho, cuatro oriundos de Cipolletti (Río Negro). Se considera caso sospechoso a personas con síntomas compatibles y antecedentes de […]

Leer más...