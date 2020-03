Desde Zona Sanitaria expresaron que “queremos transmitir a la población la necesidad de mantener las medidas de Aislamiento Obligatorio para las personas que han viajado al exterior y la Cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, la cual vimos, con preocupación, que muchos de nuestros vecinos no cumplieron en el día de ayer”.

La mujer llegó a la clínica en un taxi. Desde el Municipio se trabaja actualmente buscando al taxista que la llevó, porque deberá entrar en cuarentena, hasta tanto se determine mediante el análisis que se realizó a la mujer internada si se confirma o no que es Covid-19, lo que la afecta.

En el último reporte del 26 de marzo el Comité de Emergencia notificó que se registraron seis nuevos casos sospechosos de Coronavirus (Covid-19): uno oriundo de la provincia de Buenos Aires y cinco de la provincia del Neuquén. No se confirmaron nuevos casos.

Más Artículos

26 de marzo 2020

En el último reporte del 26 de marzo el Comité de Emergencia notificó que se registraron seis nuevos casos sospechosos de Coronavirus (Covid-19): uno oriundo de la provincia de Buenos Aires y cinco de la provincia del Neuquén. No se confirmaron nuevos casos. Uno de esos casos corresponde a una mujer de San Martín de los Andes que se internó en la clínica Chapelco el miércoles 25 y se encuentra […]

Leer más...

23 de marzo 2020

No es verdad la presencia de ciervos en Junín de los Andes que hayan ido hacia la ciudad debido a la falta de gente en las calles. Esta foto que está en las redes es armada, la imagen del esa ciudad no es de Junín de los Andes y tampoco existe esa variedad de ciervos en la Patagonia. Hacemos mención para que no sigan reenviando esta imagen por whatsApp. Cuidemos […]

Leer más...

20 de marzo 2020

Hasta ahora eran todos casos sospechosos y los positivos correspondían a Cipolletti, Río Negro. Pero este viernes en el parte de la tarde el Comité de Emergencia notificó el primer caso confirmado de Coronavirus (Covid-19) en la provincia del Neuquén. Es importante resaltar que la persona evoluciona bien y se encuentra en buen estado general. Se trata de un hombre de 64 años con antecedentes de hipertensión arterial, con historia de […]

Leer más...

17 de marzo 2020

En el ÚLTIMO parte del lunes a las 20, se informó que hasta la fecha no hay ningún caso confirmado en la provincia. A la fecha no hay ningún caso confirmado de Coronavirus (COVID-19) en la provincia del Neuquén. Actualmente, el número de casos sospechosos internados en la provincia es de ocho, cuatro oriundos de Cipolletti (Río Negro). Se considera caso sospechoso a personas con síntomas compatibles y antecedentes de […]

Leer más...

15 de marzo 2020

Este mediodía de domingo en un comunicado del Comité de Emergencia creado por el Coronavirus (COVID-19) se informó de un caso sospechoso del virus en San Martín de los Andes, se trata de una adolescente de 13 años que llegó de Estados Unidos el 10 de marzo. El comunicado informa: • A la fecha se registró un (1) nuevo caso sospechoso de Coronavirus (COVID-19), en la localidad de San […]

Leer más...