Sociedad

23 de marzo 2020

No es verdad la presencia de ciervos en Junín de los Andes que hayan ido hacia la ciudad debido a la falta de gente en las calles. Esta foto que está en las redes es armada, la imagen del esa ciudad no es de Junín de los Andes y tampoco existe esa variedad de ciervos en la Patagonia. Hacemos mención para que no sigan reenviando esta imagen por whatsApp. Cuidemos […]

