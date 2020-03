El Patagonia Run es una carrera por caminos y senderos de montaña, que desde hace más de una década se realiza en San Martín de los Andes.

Cada año llegan miles de competidores para esta participación individual, que cuenta con 6 distancias para todos los perfiles de atletas: de los debutantes en el trail run y corredores de distancias cortas a los ultramaratonistas experimentados en largas distancias y desniveles.

En el 2019 fueron más de 4 mil competidores de nuestro país y de distintas partes del mundo, los que tuvieron participación.

En este 2020 comienza el viernes 3 y continúa el sábado 4 de abril, y sin duda el coronavirus y la situación global afectará en parte esta competencia.

De acuerdo a información no oficial, pero de buena fuente, podemos afirmar que ya se ha confirmado que no vendrán participantes de algunos países. Teniendo en cuenta la última disposición del Ministerio de Salud de Nación, que quienes llegan de países con evidencia del virus, no deben tomar contacto con otras personas durante 14 días que es el tiempo de incubación del virus, los extranjeros que llegan siempre a nuestra ciudad para participar de esta carrera que ha trascendido las fronteras desde hace años, en esta eventualidad este segmento se ve complicado.

Se sabe que se realizará un protocolo especial en el aeropuerto Chapelco-Aviador Carlos Campos, de acuerdo con disposiciones de salud de nuestra ciudad, aunque no pudimos todavía lograr la confirmación de lo que se está organizando en tal sentido.

Lo concreto es que el Patagonia Run no se suspende pero tendrá sin duda un perfil especial este año, tal como está sucediendo en otros lugares del mundo donde incluso ya se han suspendido el Mundial de Hockey en Canadá y el maratón internacional de Barcelona, entre otros eventos deportivos, y también festivales internacionales de música que ya informaron que no se realizarán en Estados Unidos.