Sociedad

12 de febrero 2020

Los signos que hay que descubrir cuando un niño o adolescente sufre acoso escolar y es víctima de violencia

En esta entrevista la Lic. Isabel Totah habla de prevención, de saber escuchar y de la responsabilidad de los adultos

Por Graciela Vázquez Moure

La Lic. Mónica Toscano es psicóloga y psicoanalista, creadora del método que lleva su nombre, y con ella trabaja intensamente la Lic. Isabel Totah, coordinadora académica de la entidad. Isabel es argentina, vive en París, donde está la sede central y viaja a las distintas ciudades en las que el método Mónica Toscano PREVENTION IN ACT®, creado para aportar soluciones en materia de acoso escolar, desarrolla su actividad.

Isabel Totah llegó a San Martín de los Andes y brindó charlas relacionadas con la temática, se reunió con docentes de distintas instituciones y dialogó con Desde el Sur Digital.com.ar.

En una charla amena en la que demostró su calidez y su relación especial con San Martín de los Andes, debido a cuestiones comerciales que inició hace años su padre, ya fallecido, la coordinadora del método Mónica Toscano PREVENTION IN ACT®, respondió los interrogantes que genera esta problemática que cada vez más preocupa a padres y docentes.

Admira esta ciudad por su belleza, porque asume totalmente que es un paraíso y que su cantidad de habitantes es perfecta para crear políticas de conciencia, evitar que la violencia se apodere de los niños y adolescentes además de resaltar la necesidad de escuchar, descubrir los signos que anuncian determinadas actitudes y aportar soluciones cuando el conflicto se inicia.

Lo que sigue es la entrevista que mantuvimos horas antes de una charla que Silvia Walker (libreríaPatalibro) organizó para docentes y público en general.

DSD-En esta problemática que en estos tiempos vemos que ha crecido, ¿hay diferencia cuando el método se pone en práctica?

Isabel Totah-No damos charlas en las que damos consejos, la dinámica es transmitir los resultados de la puesta en práctica de los métodos de prevención, que se brindan a los docentes, chicos y padres.

-Hace décadas comenzó, esto recuerdo que lo dijo hace 20 años una psicóloga del hospital local el no escuchar por parte de los adultos, no estar atentos a los signos que anuncian actitudes desafortunadas ¿Crees Isabel que el corrimiento de los adultos es una de las actitudes que potencian el acoso?

– Es muy importante observar lo que sucede pero el paso más importante es pensar qué hago con esos signos que se reiteran. Yo observo que se ha corrido la observación del adulto, es cierto lo que decís, pero la pregunta es ¿qué hago ante esta situación? Mónica (Toscano creadora del método) dice que existe la responsabilidad y la culpa, culpa ante lo que pasó, pero la responsabilidad pasa por la respuesta que el adulto debe dar. Uno siempre se equivoca, pero hay que salir de ese circuito y ponerse a pensar “mi hijo es violento” y qué hago frente a eso y cuál es mi responsabilidad sobre esta actitud. Muchas veces se dice la culpa es de la escuela, desautorizan a la maestra, se rompe esa red y el chico queda con menos límites.

-Muchas veces la persona acosada reacciona con violencia y escuchamos a padres que dicen: “está bien que se defienda” eso tampoco es la solución ¿no?

-Eso es lo que vemos, “él se burló de mí” y cuando le cuentan a los padres aceptan esa cadena de violencia y de venganza. La actitud es: “yo quiero que pase por lo que pasé yo y si no lo hago con él lo haré con alguien más débil”. Eso lo demuestran y lo dicen algunos chicos y chicas que finalmente quedan presos de esa situación.

-¿Hay edades específicas en las que se reitera esta problemática?

-Es un abanico de edades. Mónica Toscano es especialista en adolescencia y en adicciones, además trabaja con situaciones de más riesgo, tiene mucha experiencia, ella en su trabajo pensó las razones por las que se llega tarde la mayoría de las veces, son situaciones muy complejas es como sacar a un chico de una caverna, y hay muchas cosas que se pueden hacer antes de que se llegue a este límite de riesgo. Entonces es ir a las escuelas donde pasan la mayoría del día, ella lo que quería es no dar charlas a los chicos, ellos tienen mucha información sobre drogas, que es necesaria pero no alcanza, y con el método lo que se trató es saber cuáles son las preocupaciones de los chicos y adolescentes. No todo pasa por el consumo de droga y alcohol, hay otras variables el gran tema es el grupo de amigos, es la preocupación de cómo pertenecer y cómo ayudar a un amigo que no está bien. Esas situaciones se reiteran con sus pares y observamos que a los 15 o 16 años ya hay una desilusión hacia los adultos. Hacer prevención en esa etapa de los jóvenes es más complejo y entonces fuimos bajando en la aplicación del método, y hoy se aplica entre los 7 años y los 15. Pero aun así trabajamos en la prevención con docentes, estas situaciones de violencia comienzan muchas veces a expresarse cuando comienza su inclusión social.

La escuela es donde ponen en evidencia estas situaciones pero muchas veces vienen del espacio inicial que es la familia.

-Y además muchas veces esos chicos violentos quedan fuera de la institución, porque la escuela no puede cambiar las actitudes del alumno y se quejan el resto de los padres ¿no? Esto debe provocar más violencia en ese ser o en ese chico acosado que queda sin su grupo.

-La escuela oficia de marco legal, por eso pasa lo que vemos por ejemplo en Estados Unidos, quedan sin ese marco, vuelven y sucede una masacre. Han salido de esa mirada del docente. Son ollas a presión, muchas veces. Sin duda que el quedar fuera de una institución y de su grupo es un gran riesgo.

-Es importante definir qué es el acoso escolar.

-Para definir el acoso escolar se necesitan signos bien claros. Hay una pareja. Acosador-acosado, es importante el concepto de pareja, porque cuando trabajamos hay que trabajar con ambos, hay un punto de coincidencia, el acosador siempre es el mismo y el acosado siempre es el mismo. ¿En qué se diferencia? en la influencia del grupo de amigos. Pasan por distintas situaciones para pertenecer a ese grupo hay peajes que se imponen. “Si me contás tus secretos sos mi amiga, sino no te invito a mi cumpleaños”. Por ejemplo.

-Qué doloroso para los chicos ¿no?

-A veces lo llaman chantajes. Pero ellos lo aceptan, “si no accedo, no estoy en el grupo y me quedo sola un año” y el dolor por no pertenecer es más importante, entonces lo aceptan. Buscan integrarse y no encuentran otra forma.

-Imagino que una vez que se acepta ese chantaje es la base para la continuación.

-Una vez que dejo de elegir lo que pasa es que la influencia del grupo de amigos es un parámetro de normalidad, chicos y chicas en plena evolución van a buscar pertenecer, y por más que como adulto les digas no lo hagas el dolor es más importante. Pero en algunos casos empieza la flexibilidad con cambio de roles, si hay fijeza hay acoso, si hay acoso es situación de riesgo y si hay riesgo hay que trabajar con herramientas singularizadas y hay una variable que es el grupo, hay que trabajar con ese grupo. Y muchos aceptan ese lugar de acosado para estar en el grupo.

-¿Y cuál es el resultado de la aplicación del método?

-Eso es lo que más nos reconforta, en las escuelas donde este sistema se instala observamos que hay una disminución de conflicto y de violencia. La validación del método lo dan los mismos chicos.

-¿Qué signos hay para que los padres prendan la luz de alerta? y se den cuenta que su hijo-hija está siendo acosado o es acosador y violento

-Muchas veces hay un cambio en el rendimiento escolar otras veces hace con su hermanito lo que hacen con él, o sea hace activamente lo que él vivió pasivamente, muchas veces es difícil que el chico diga que es acosado porque temen ver el dolor del padre o de la madre ante el relato, es más fuerte que su propio dolor. Entonces dejan de contar lo que les pasa. Y es difícil porque no hay forma de saberlo.

-¿Se sienten culpables ellos del hecho que viven?

-Además de eso el mismo grupo que lo sabe le dice que no lo cuente porque corre riesgo la madre, o si se meten los padres las situaciones se complican, o si la madre intercede por el chico le transmitiría a su hijo que piensa que él es débil, que no puede, es muy complejo.

-Qué difícil es todo y que necesario que exista un cambio de consciencia de los chicos y de los adultos.

-Requiere información y darle herramientas.

-No es una moda, mucha gente sufrió acoso cuando era chico pero me parece que se incrementó la violencia.

-Hay una ausencia de límites. Frente a esto hay un punto en que si no hay límites familiares, por no ser autoritarios pensamos que la ausencia de límites sirve y no es así. Los chicos dicen sin “límites te pierdes” porque no saben hasta dónde pueden llegar. La dificultad está es que para el límite ordenador tengo que haber construido un espacio de encuentro con mi hijo, los adultos estamos acostumbrados a hablar pero no a escuchar.

-Hay dos libros editados que ayudan a conocer más sobre el método ¿cuáles son?

– Contienen muchas herramientas con los trabajos de investigación. El primero es “Adolescencia actuar antes de que los hechos sucedan” del método Mónica Toscano PREVENTION IN ACT®, el concepto de límites y como ponerlos. En el segundo libro “De la infancia a la adolescencia”, hay todo un desarrollo entre estas etapas y con herramientas con casos prácticos. Los docentes son muy importantes en esta tarea porque pasan mucho tiempo con los niños y con los adolescentes.

-¿En qué lugar está nuestro país con respecto a esta problemática?

-Trabajamos en Barcelona, Madrid, París y Dusseldorf-Alemania- y en Buenos Aires, Rosario y San Martín de los Andes. Lo que sé es donde trabajamos lo que observamos es que más allá del medio socio-económico y cultural las situaciones que viven los chicos y chicas son muy similares. Hablan de las mismas cosas. Trabajando con docentes de acá las preguntas son las mismas: cómo trabajo con la familia, cómo abordo el tema.

-¿En San Martín de los Andes cuál es la actividad que desarrollan?

-Estamos haciendo una evaluación y de conformar un equipo en la ciudad para trabajar con las escuelas. Trabajamos con los docentes y aplicamos el método, estamos empezando con esta tarea.