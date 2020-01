Sociedad

22 de enero 2020

Finalizó la segunda parte del rodaje del film sobre Estela de Carlotto. Se desarrolló en San Martín de los Andes

El documental ‘Estela’ narra la vida de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. La segunda parte del rodaje se desarrolló en San Martín de los Andes. Es una coproducción entre la Asociación Civil Abuelas de la Paz y el Gobierno provincial a través de RTN.

Tras diez días intensos de trabajo finalizó en San Martín de los Andes la segunda etapa del rodaje de la película documental que narra la vida de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El trabajo es una coproducción de la Asociación Civil Abuelas de la Paz y Radio y Televisión del Neuquén (RTN) como Gobierno de la provincia del Neuquén.

El documental ‘Estela’ busca mostrar a Estela de Carlotto fuera de su ámbito de lucha por los derechos humanos y la recuperación de los nietos desaparecidos durante la última dictadura militar. La directora del film, Estela Cristiani, explicó que esperan mostrar su lado íntimo como madre, abuela y amiga: “Por eso elegimos San Martín de los Andes, por ser su lugar preferido para descansar y sentirse en contacto con la naturaleza. Nos pareció el lugar ideal para tener charlas íntimas, conversaciones y mostrar un lado de Estela que nadie vio y que muy generosamente nos muestra”.

A través de la experiencia de vida de Estela de Carlotto, el documental muestra “cómo se puede ser feliz a pesar de los grandes dolores” en el contacto con la naturaleza y en la lucha “por la búsqueda de los nietos que todavía faltan”.

Cristiani se refirió también al desafío que significó fusionar los equipos de documentalistas de Buenos Aires con el personal y los profesionales de RTN y San Martín de los Andes. En este sentido, dijo que en los documentales se trabaja con poca gente, pero en esta ocasión “fue como si fuera el rodaje de una película. Y la fusión estuvo increíble, porque pudimos conectarnos y trabajar en equipo desde lo profesional y lo humano”.

El equipo técnico estuvo integrado por personal y directivos de RTN, realizadores audiovisuales de Buenos Aires, egresados de Enerc Patagonia Norte, personal contratado de San Martín de los Andes y personal gestor de Abuelas de la Paz. La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) es parte integrante del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), dependiente del ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Presidencia de la Nación.

El documental tendrá exposición nacional y mundial, gracias a que su distribución está prevista por distintas plataformas on demand. Este permitirá mostrar distintos atractivos turísticos de la provincia a través de las imágenes de San Martín de los Andes, San Patricio del Chañar y la ciudad de Neuquén.

Estela de Carlotto tiene una estrecha relación con San Martín de los Andes. Es uno de sus lugares favoritos del país y se nota en sus testimonios y cercanías: “Yo creo que esta parte del país tiene un aire y un ambiente especial. He venido muchísimas veces, he realizado muchos actos y siempre he sido muy bienvenida y respetada. Es siempre como volver a la casa de uno”.

La última etapa de grabación se dará en su casa familiar en La Plata, que será abierta por primera vez por Estela de Carlotto para un proyecto de este tipo.

Convenio con Abuelas de Plaza de Mayo y Conadi

La iniciativa del documental surgió en enero del año pasado tras la visita de la titular de Abuelas de Plaza de mayo a la ciudad lacustre con motivo de la firma de un convenio con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y la provincia del Neuquén para proveer los datos sobre los nacimientos de niños y niñas en Neuquén durante el período 1976-1981. Este fue el primer convenio de este tipo firmado por una provincia con ambas instituciones.

El convenio estableció que la provincia, a través de la dirección provincial del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de Neuquén, se comprometió a brindar a la asociación copia de los instrumentos obrantes en el organismo relacionados con los nacimientos ocurridos en los años 1975 al 1981 en la provincia del Neuquén, quedando siempre la información a resguardo de esta entidad.

Luego, en el mes de abril, se firmó el convenio respectivo entre RTN y la asociación civil Abuelas de la Paz con la presencia del gobernador. Tras la firma, Omar Gutiérrez señaló que este film era “motivo de emoción para todo el pueblo neuquino”, destacando el rol del multimedio público provincial por trabajar “en este instrumento que fortalece la memoria colectiva”.