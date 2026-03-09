Turismo

9 de marzo 2026

LA PAVIMENTACION DE LA RUTA 19 A CHAPELCO. UN PROYECTO AÑOS ESPERADO Y TANTAS VECES POSTERGADO

Por Graciela Vázquez Moure

Hay proyectos que en la ciudad tienen años de anuncios y años de postergación. Los 5 km que unen la ruta 40 con el cerro Chapelco, es uno de ellos

Cuando se cedieron las tierras a la Comunidad Mapuche, década del 80 siglo pasado, hubo un punto en el que nadie reparó, la ruta 19 en ese tramo quedó incluida en la cesión de esas tierras, por lo que desde hace décadas se sabe que la comunidad mapuche Churruhuinca tiene injerencia en ese tramo en cuanto a las decisiones.

Esta semana que culmina se conocieron declaraciones públicas de la ministra de turismo Leticia Esteves, quien destacó las obras que realiza el concesionario Transporte Don Otto, del grupo Trappa. La modernización del complejo invernal será importante.

Una nueva telecabina se está instalando, una confitería, el pavimento en la playa de estacionamiento y entre los proyectos el asfaltado de los 5km mencionados.

Si bien los trabajos se centran en los cambios dentro del centro invernal, el pavimento está en trámite con un estudio de impacto ambiental y con la proyección de realizar la obra, obvio una vez que pase el invierno. Su traza es cercana a la comunidad Curruhuinca, situación que motivó el inicio de un proceso de consulta previa, libre e informada, bajo los términos de la ley 3401.

Esteves aseguró que la posibilidad de un acuerdo entre las partes «está cerca» y precisó que ya se presentó un estudio de impacto ambiental, además de otro vinculado a la repercusión social, solicitado por las autoridades de la comunidad. También quedó redactado el proyecto ejecutivo, a cargo de la dirección de Vialidad Provincial.

El año pasado fue un cambio de concesión complejo y muy cercano al comienzo de la temporada invernal, por lo que todo lo proyectado de cambios se inició en el verano.

Esteves mencionó que se espera un invierno con mayor cantidad de esquiadores y turistas, y por supuesto lo principal que nieve.

Se lanzaron pases promocionales y los trabajos por parte del concesionario se realizan con celeridad, y una vez zanjado el conflicto con las comunidades Vera y Curruhuinca, creando una mesa intersectorial, por el pavimento de la playa de estacionamiento, el pedido de un estudio ambiental y la mediación en este caso del ministro de gobierno Jorge Tobares, las obras continúan para llegar con la renovación antes del invierno.