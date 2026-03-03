4 de marzo 2026
San Martín de los Andes está incluido en ese plan diseñado para este año a través del «Bureau» de la ciudad
Para la ciudad es importante seguir desarrollando estas propuestas como destino. Congresos, eventos y convenciones generan sin duda una importante recepción de contingentes.
La provincia inició la segunda etapa de implementación de su estrategia para consolidarse como destino de excelencia en turismo de reuniones
Con el objetivo de consolidar su posicionamiento como destino de referencia para la realización de eventos y convenciones, el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de NeuquenTur, inició formalmente la segunda etapa de implementación de su Plan Operativo y Estratégico para el Turismo de Reuniones.
El comienzo de esta nueva fase se concretó mediante una reunión de trabajo desarrollada de manera virtual, en la que participaron referentes del sector público y privado de los destinos consolidados de la provincia. Durante el encuentro se presentó el calendario 2026 correspondiente al primer semestre, que establece una hoja de ruta orientada a fortalecer la competitividad del segmento.
El plan operativo propone acelerar resultados y potenciar las capacidades locales a través de ejes estratégicos vinculados a la promoción integral del destino, la captación de eventos, el fortalecimiento de proveedores, la innovación y digitalización, la formación profesional y la sostenibilidad como eje transversal de la actividad.
En este sentido, el calendario de acciones ya se encuentra en marcha e incluye capacitaciones específicas, talleres de trabajo y rondas de negocios con potenciales clientes, con el propósito de ampliar oportunidades y consolidar la red de actores vinculados al turismo de reuniones en todo el territorio provincial.
Con la continuidad de este proceso, la provincia reafirma su compromiso con la profesionalización de la cadena de valor del turismo de reuniones, promoviendo una planificación estratégica que permita no solo atraer eventos, sino también generar un impacto positivo y sostenible en las comunidades anfitrionas.
