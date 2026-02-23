23 de febrero 2026
LA IA FISCALIZARA LAS PROPIEDADES TURISTICAS Y CONVOCARA A LA REGULARIZACION
La Municipalidad y la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) firmaron un convenio de colaboración para avanzar en el registro de propiedades turísticas, incluyendo la habilitación de nuevas unidades.
El acuerdo, incluye el intercambio de información generada por inteligencia artificial para hacer más eficiente la fiscalización de las propiedades turísticas y para convocar a regularizar la situación a quienes ofrecen alojamiento sin habilitación.
El convenio fue suscripto este jueves durante una reunión de la que participaron el intendente Carlos Saloniti, el secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza, la presidenta de AHGSMA, Gabriela Valencia, y Agustín Roca, miembro de la Comisión Directiva de esta Asociación.
Durante el encuentro, Valencia y Roca presentaron los alcances de la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) para detectar establecimientos informales, con datos que fueron puestos a disposición del Municipio.
17 de febrero 2026
Fuerte ocupación y distintas propuestas culturales, deportivas y gastronómicas fueron parte del fin de semana lago de carnaval. Con un clima que fluctuó entre soleado y algo más fresco que hace unas semanas, permitió disfrutar de un fin de semana extra largo en la provincia y en nuestra ciudad. Las cifras oficiales dan un 85% de ocupación hotelera en nuestra localidad, a esto hay que sumar los alojamientos informales, lo […]
16 de febrero 2026
Por Graciela Vázquez Moure Teniendo ya la experiencia de años de conflicto entre las comunidades Vera, Curruhuinca y quienes regentean el cerro Chapelco, tanto actualmente como los 20 años de la concesión anterior, se sabe que cuando surge el conflicto lo único que lleva a una buena resolución es el diálogo. Y así después de unas semanas convulsionadas el gobierno provincial reunió a las mencionadas comunidades Mapuches, al ministro de […]
15 de febrero 2026
La nueva terminal incorporará un hall de partidas de mayor dimensión, con 108 asientos -frente a los aproximadamente 30 actuales-, nueve puestos de carga y trabajo para dispositivos electrónicos, ocho locales comerciales, sanitarios completamente renovados y un espacio VIP de aproximadamente 78 metros cuadrados, equipado con dos baños y kitchenette. También se suman nuevas oficinas operativas y áreas administrativas. La obra de remodelación y ampliación del aeropuerto Chapelco-Aviador Carlos Campos […]
12 de febrero 2026
Nuestra ciudad fue distinguida en los Traveller Review Awards 2026 y se posiciona en la escena internacional por la calidez de su gente, el principal recurso de Neuquén San Martín de los Andes fue reconocida como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo en la 14ª edición de los Traveller Review Awards 2026. La distinción se otorga a partir de más de 370 millones de opiniones verificadas de […]