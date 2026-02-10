Turismo

17 de febrero 2026

SAN MARTIN DE LOS ANDES TUVO 85% DE OCUPACION HOTELERA

Fuerte ocupación y distintas propuestas culturales, deportivas y gastronómicas fueron parte del fin de semana lago de carnaval.

Con un clima que fluctuó entre soleado y algo más fresco que hace unas semanas, permitió disfrutar de un fin de semana extra largo en la provincia y en nuestra ciudad.

Las cifras oficiales dan un 85% de ocupación hotelera en nuestra localidad, a esto hay que sumar los alojamientos informales, lo que hace que la cifra se eleve notablemente.

Playas y zona céntrica con gran afluencia de gente, turistas y residentes y propuestas que se ubicaron en el Carnaval Intercultural y en el Cruce a nado del lago Lácar, fueron parte de este fin de semana largo de febrero.

En Junín de los Andes dos eventos: la Fiesta Nacional del Puestero y el aniversario, 148 años de la ciudad. Villa La Angostura tuvo su Fiesta de los Jardines. Así se presentó el finde en el sur de Neuquén.

Además, los datos oficiales informan que más de 30.000 turistas recorrieron la provincia con un promedio de ocupación superior al 80% y un impacto estimado que superó los 25.000 millones de pesos. Las fiestas populares y los eventos deportivos y culturales fueron clave para dinamizar las economías regionales.

El promedio provincial de ocupación superó el 80%, con un crecimiento interanual del 6% respecto al Carnaval 2025. La estadía promedio fue de tres noches, con un gasto diario estimado por turista de 270.000 pesos.

La región cordillerana registró los niveles más altos de ocupación:

Villa Pehuenia–Moquehue: ocupación plena

Villa Traful: ocupación plena

Junín de los Andes: ocupación plena

Caviahue–Copahue: ocupación plena

Villa La Angostura: 87%

San Martín de los Andes: 85%

Aluminé: 90%

Así cierra febrero y ahora las expectativas están centradas en la Semana Santa de abril.