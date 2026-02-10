17 de febrero 2026
Fuerte ocupación y distintas propuestas culturales, deportivas y gastronómicas fueron parte del fin de semana lago de carnaval.
Con un clima que fluctuó entre soleado y algo más fresco que hace unas semanas, permitió disfrutar de un fin de semana extra largo en la provincia y en nuestra ciudad.
Las cifras oficiales dan un 85% de ocupación hotelera en nuestra localidad, a esto hay que sumar los alojamientos informales, lo que hace que la cifra se eleve notablemente.
Playas y zona céntrica con gran afluencia de gente, turistas y residentes y propuestas que se ubicaron en el Carnaval Intercultural y en el Cruce a nado del lago Lácar, fueron parte de este fin de semana largo de febrero.
En Junín de los Andes dos eventos: la Fiesta Nacional del Puestero y el aniversario, 148 años de la ciudad. Villa La Angostura tuvo su Fiesta de los Jardines. Así se presentó el finde en el sur de Neuquén.
Además, los datos oficiales informan que más de 30.000 turistas recorrieron la provincia con un promedio de ocupación superior al 80% y un impacto estimado que superó los 25.000 millones de pesos. Las fiestas populares y los eventos deportivos y culturales fueron clave para dinamizar las economías regionales.
El promedio provincial de ocupación superó el 80%, con un crecimiento interanual del 6% respecto al Carnaval 2025. La estadía promedio fue de tres noches, con un gasto diario estimado por turista de 270.000 pesos.
La región cordillerana registró los niveles más altos de ocupación:
Villa Pehuenia–Moquehue: ocupación plena
Villa Traful: ocupación plena
Junín de los Andes: ocupación plena
Caviahue–Copahue: ocupación plena
Villa La Angostura: 87%
San Martín de los Andes: 85%
Aluminé: 90%
Así cierra febrero y ahora las expectativas están centradas en la Semana Santa de abril.
17 de febrero 2026
Fuerte ocupación y distintas propuestas culturales, deportivas y gastronómicas fueron parte del fin de semana lago de carnaval. Con un clima que fluctuó entre soleado y algo más fresco que hace unas semanas, permitió disfrutar de un fin de semana extra largo en la provincia y en nuestra ciudad. Las cifras oficiales dan un 85% de ocupación hotelera en nuestra localidad, a esto hay que sumar los alojamientos informales, lo […]
16 de febrero 2026
Por Graciela Vázquez Moure Teniendo ya la experiencia de años de conflicto entre las comunidades Vera, Curruhuinca y quienes regentean el cerro Chapelco, tanto actualmente como los 20 años de la concesión anterior, se sabe que cuando surge el conflicto lo único que lleva a una buena resolución es el diálogo. Y así después de unas semanas convulsionadas el gobierno provincial reunió a las mencionadas comunidades Mapuches, al ministro de […]
15 de febrero 2026
La nueva terminal incorporará un hall de partidas de mayor dimensión, con 108 asientos -frente a los aproximadamente 30 actuales-, nueve puestos de carga y trabajo para dispositivos electrónicos, ocho locales comerciales, sanitarios completamente renovados y un espacio VIP de aproximadamente 78 metros cuadrados, equipado con dos baños y kitchenette. También se suman nuevas oficinas operativas y áreas administrativas. La obra de remodelación y ampliación del aeropuerto Chapelco-Aviador Carlos Campos […]
12 de febrero 2026
Nuestra ciudad fue distinguida en los Traveller Review Awards 2026 y se posiciona en la escena internacional por la calidez de su gente, el principal recurso de Neuquén San Martín de los Andes fue reconocida como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo en la 14ª edición de los Traveller Review Awards 2026. La distinción se otorga a partir de más de 370 millones de opiniones verificadas de […]
27 de enero 2026
Por Graciela Vazquez Moure Una mujer de 51 años, oriunda de Bahía Blanca estaba con su marido acampando en Piedra mala, Puerto Canoa, área de Huechulafquen, se descompensó y su familiar salió a pedir ayuda. Aparentemente fue un ataque cardíaco, por los síntomas que produjeron el deceso. A pesar de la asistencia que recibió no se logró reanimarla. El Parque Nacional Lanín informó que, ante un aviso recibido por la […]