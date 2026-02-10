15 de febrero 2026
La nueva terminal incorporará un hall de partidas de mayor dimensión, con 108 asientos -frente a los aproximadamente 30 actuales-, nueve puestos de carga y trabajo para dispositivos electrónicos, ocho locales comerciales, sanitarios completamente renovados y un espacio VIP de aproximadamente 78 metros cuadrados, equipado con dos baños y kitchenette. También se suman nuevas oficinas operativas y áreas administrativas.
La obra de remodelación y ampliación del aeropuerto Chapelco-Aviador Carlos Campos de San Martín de los Andes, registra un avance del 55% de ejecución efectiva y se encuentra en una etapa clave de desarrollo. El proyecto contempla la incorporación de más de mil metros cuadrados cubiertos, lo que permitirá duplicar la superficie operativa destinada a pasajeros y optimizar la circulación interna de la terminal.
Además del avance físico in situ, se encuentra en marcha la fabricación de aberturas, con un 50% de las ventanas ya producidas, y se adquirieron la totalidad de las puertas automatizadas, los artefactos sanitarios y el revestimiento exterior del edificio. También se completó la compra de la marmeta granítica que será colocada en los pisos del sector ampliado, lo que permite garantizar continuidad en los trabajos durante los próximos meses.
“La ampliación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos es una decisión estratégica del gobernador Rolando Figueroa para fortalecer la conectividad de toda la Región de los Lagos del Sur. Esta obra no solo duplica la capacidad operativa y mejora la experiencia de quienes nos visitan, sino que además se ejecuta sin interrumpir vuelos ni afectar servicios, demostrando que se puede modernizar con planificación, responsabilidad y previsibilidad. Más conectividad es más desarrollo, más empleo y más oportunidades para la provincia”, destacó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.
La planificación de obra prevé que el edificio quede completamente cerrado durante mayo. La finalización de los trabajos dependerá del desarrollo de los empalmes entre la estructura existente y la nueva, una etapa que requiere tareas de sectorización, demolición y refacción parcial, realizadas bajo estrictos protocolos debido a que el aeropuerto continúa operando con normalidad.
Durante todo el proceso, la ejecución se lleva adelante sin afectar el funcionamiento de la terminal aérea. Las tareas más sensibles se realizan en horarios nocturnos y con una programación específica que permite mantener la operatoria habitual, sin cierres ni cancelaciones de vuelos, garantizando la seguridad y continuidad del servicio.
Desde el punto de vista técnico, la obra incluye calefacción por losa radiante, pisos de marmeta granítica y la instalación de puertas automáticas, además de una reorganización integral de los espacios de circulación. La ampliación se desarrolla hacia el frente del edificio, respetando el diseño arquitectónico original e incorporando una nueva puerta de egreso con características similares a la de ingreso.
17 de febrero 2026
Fuerte ocupación y distintas propuestas culturales, deportivas y gastronómicas fueron parte del fin de semana lago de carnaval. Con un clima que fluctuó entre soleado y algo más fresco que hace unas semanas, permitió disfrutar de un fin de semana extra largo en la provincia y en nuestra ciudad. Las cifras oficiales dan un 85% de ocupación hotelera en nuestra localidad, a esto hay que sumar los alojamientos informales, lo […]
16 de febrero 2026
Por Graciela Vázquez Moure Teniendo ya la experiencia de años de conflicto entre las comunidades Vera, Curruhuinca y quienes regentean el cerro Chapelco, tanto actualmente como los 20 años de la concesión anterior, se sabe que cuando surge el conflicto lo único que lleva a una buena resolución es el diálogo. Y así después de unas semanas convulsionadas el gobierno provincial reunió a las mencionadas comunidades Mapuches, al ministro de […]
15 de febrero 2026
12 de febrero 2026
Nuestra ciudad fue distinguida en los Traveller Review Awards 2026 y se posiciona en la escena internacional por la calidez de su gente, el principal recurso de Neuquén San Martín de los Andes fue reconocida como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo en la 14ª edición de los Traveller Review Awards 2026. La distinción se otorga a partir de más de 370 millones de opiniones verificadas de […]
27 de enero 2026
Por Graciela Vazquez Moure Una mujer de 51 años, oriunda de Bahía Blanca estaba con su marido acampando en Piedra mala, Puerto Canoa, área de Huechulafquen, se descompensó y su familiar salió a pedir ayuda. Aparentemente fue un ataque cardíaco, por los síntomas que produjeron el deceso. A pesar de la asistencia que recibió no se logró reanimarla. El Parque Nacional Lanín informó que, ante un aviso recibido por la […]