Turismo

15 de febrero 2026

AVANZA LA REMODELACION DEL AEROPUERTO CHAPELCO

La nueva terminal incorporará un hall de partidas de mayor dimensión, con 108 asientos -frente a los aproximadamente 30 actuales-, nueve puestos de carga y trabajo para dispositivos electrónicos, ocho locales comerciales, sanitarios completamente renovados y un espacio VIP de aproximadamente 78 metros cuadrados, equipado con dos baños y kitchenette. También se suman nuevas oficinas operativas y áreas administrativas.

La obra de remodelación y ampliación del aeropuerto Chapelco-Aviador Carlos Campos de San Martín de los Andes, registra un avance del 55% de ejecución efectiva y se encuentra en una etapa clave de desarrollo. El proyecto contempla la incorporación de más de mil metros cuadrados cubiertos, lo que permitirá duplicar la superficie operativa destinada a pasajeros y optimizar la circulación interna de la terminal.

Además del avance físico in situ, se encuentra en marcha la fabricación de aberturas, con un 50% de las ventanas ya producidas, y se adquirieron la totalidad de las puertas automatizadas, los artefactos sanitarios y el revestimiento exterior del edificio. También se completó la compra de la marmeta granítica que será colocada en los pisos del sector ampliado, lo que permite garantizar continuidad en los trabajos durante los próximos meses.

“La ampliación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos es una decisión estratégica del gobernador Rolando Figueroa para fortalecer la conectividad de toda la Región de los Lagos del Sur. Esta obra no solo duplica la capacidad operativa y mejora la experiencia de quienes nos visitan, sino que además se ejecuta sin interrumpir vuelos ni afectar servicios, demostrando que se puede modernizar con planificación, responsabilidad y previsibilidad. Más conectividad es más desarrollo, más empleo y más oportunidades para la provincia”, destacó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

La planificación de obra prevé que el edificio quede completamente cerrado durante mayo. La finalización de los trabajos dependerá del desarrollo de los empalmes entre la estructura existente y la nueva, una etapa que requiere tareas de sectorización, demolición y refacción parcial, realizadas bajo estrictos protocolos debido a que el aeropuerto continúa operando con normalidad.

Durante todo el proceso, la ejecución se lleva adelante sin afectar el funcionamiento de la terminal aérea. Las tareas más sensibles se realizan en horarios nocturnos y con una programación específica que permite mantener la operatoria habitual, sin cierres ni cancelaciones de vuelos, garantizando la seguridad y continuidad del servicio.

Desde el punto de vista técnico, la obra incluye calefacción por losa radiante, pisos de marmeta granítica y la instalación de puertas automáticas, además de una reorganización integral de los espacios de circulación. La ampliación se desarrolla hacia el frente del edificio, respetando el diseño arquitectónico original e incorporando una nueva puerta de egreso con características similares a la de ingreso.