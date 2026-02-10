Turismo

12 de febrero 2026

San Martín de los Andes, entre los 10 destinos más hospitalarios del mundo

Nuestra ciudad fue distinguida en los Traveller Review Awards 2026 y se posiciona en la escena internacional por la calidez de su gente, el principal recurso de Neuquén

San Martín de los Andes fue reconocida como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo en la 14ª edición de los Traveller Review Awards 2026. La distinción se otorga a partir de más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros de todo el planeta y pone en valor a aquellos lugares que se destacan por la amabilidad, la cordialidad y la calidad en la atención.

Con esta distinción, San Martín de los Andes fortalece su posicionamiento internacional y consolida a Neuquén como uno de los polos turísticos más valorados de la Patagonia argentina, respaldado por una comunidad que entiende a la hospitalidad como parte de su identidad.

El reconocimiento ubica a la ciudad neuquina junto con destinos internacionales como Montepulciano, en Italia; Harrogate, en el Reino Unido; Pirenópolis, en Brasil; Takayama, en Japón; y Noosa Heads, en Australia, entre otros. De esta manera, la localidad cordillerana consolida su presencia en el mapa global del turismo y refuerza su perfil como destino elegido por visitantes de distintas partes del mundo.

“Este reconocimiento internacional nos llena de orgullo porque confirma algo que nosotros sabemos desde siempre: el principal recurso de Neuquén es su gente. La hospitalidad no se improvisa, es parte de nuestra identidad y también el resultado de un trabajo sostenido de profesionalización, calidad y acompañamiento al sector turístico», expresó Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

Los Traveller Review Awards distinguen a alojamientos que ofrecen hospitalidad excepcional de manera sostenida. La selección surge de la evaluación realizada por la comunidad viajera a través de la plataforma Booking.com

Ubicada a orillas del lago Lácar y rodeada por el Parque Nacional Lanín, San Martín de los Andes combina naturaleza, montaña y una identidad cultural arraigada. En invierno, el Cerro Chapelco impulsa la temporada de nieve, mientras que en verano el senderismo, el kayak y las propuestas de turismo de naturaleza amplían la experiencia para quienes buscan contacto con el entorno patagónico.

El reconocimiento no solo potencia la visibilidad internacional del destino, sino que también reafirma que la hospitalidad es uno de los principales motores del turismo argentino. En el caso de Neuquén, el valor diferencial no reside únicamente en sus recursos naturales o hidrocarburíferos, sino en la calidez de su gente. El principal recurso de la provincia son los neuquinos, cuya vocación de servicio y compromiso cotidiano con el visitante se reflejan en cada experiencia.