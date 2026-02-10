12 de febrero 2026
Nuestra ciudad fue distinguida en los Traveller Review Awards 2026 y se posiciona en la escena internacional por la calidez de su gente, el principal recurso de Neuquén
San Martín de los Andes fue reconocida como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo en la 14ª edición de los Traveller Review Awards 2026. La distinción se otorga a partir de más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros de todo el planeta y pone en valor a aquellos lugares que se destacan por la amabilidad, la cordialidad y la calidad en la atención.
Con esta distinción, San Martín de los Andes fortalece su posicionamiento internacional y consolida a Neuquén como uno de los polos turísticos más valorados de la Patagonia argentina, respaldado por una comunidad que entiende a la hospitalidad como parte de su identidad.
El reconocimiento ubica a la ciudad neuquina junto con destinos internacionales como Montepulciano, en Italia; Harrogate, en el Reino Unido; Pirenópolis, en Brasil; Takayama, en Japón; y Noosa Heads, en Australia, entre otros. De esta manera, la localidad cordillerana consolida su presencia en el mapa global del turismo y refuerza su perfil como destino elegido por visitantes de distintas partes del mundo.
“Este reconocimiento internacional nos llena de orgullo porque confirma algo que nosotros sabemos desde siempre: el principal recurso de Neuquén es su gente. La hospitalidad no se improvisa, es parte de nuestra identidad y también el resultado de un trabajo sostenido de profesionalización, calidad y acompañamiento al sector turístico», expresó Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.
Los Traveller Review Awards distinguen a alojamientos que ofrecen hospitalidad excepcional de manera sostenida. La selección surge de la evaluación realizada por la comunidad viajera a través de la plataforma Booking.com
Ubicada a orillas del lago Lácar y rodeada por el Parque Nacional Lanín, San Martín de los Andes combina naturaleza, montaña y una identidad cultural arraigada. En invierno, el Cerro Chapelco impulsa la temporada de nieve, mientras que en verano el senderismo, el kayak y las propuestas de turismo de naturaleza amplían la experiencia para quienes buscan contacto con el entorno patagónico.
El reconocimiento no solo potencia la visibilidad internacional del destino, sino que también reafirma que la hospitalidad es uno de los principales motores del turismo argentino. En el caso de Neuquén, el valor diferencial no reside únicamente en sus recursos naturales o hidrocarburíferos, sino en la calidez de su gente. El principal recurso de la provincia son los neuquinos, cuya vocación de servicio y compromiso cotidiano con el visitante se reflejan en cada experiencia.
17 de febrero 2026
Fuerte ocupación y distintas propuestas culturales, deportivas y gastronómicas fueron parte del fin de semana lago de carnaval. Con un clima que fluctuó entre soleado y algo más fresco que hace unas semanas, permitió disfrutar de un fin de semana extra largo en la provincia y en nuestra ciudad. Las cifras oficiales dan un 85% de ocupación hotelera en nuestra localidad, a esto hay que sumar los alojamientos informales, lo […]
16 de febrero 2026
Por Graciela Vázquez Moure Teniendo ya la experiencia de años de conflicto entre las comunidades Vera, Curruhuinca y quienes regentean el cerro Chapelco, tanto actualmente como los 20 años de la concesión anterior, se sabe que cuando surge el conflicto lo único que lleva a una buena resolución es el diálogo. Y así después de unas semanas convulsionadas el gobierno provincial reunió a las mencionadas comunidades Mapuches, al ministro de […]
15 de febrero 2026
La nueva terminal incorporará un hall de partidas de mayor dimensión, con 108 asientos -frente a los aproximadamente 30 actuales-, nueve puestos de carga y trabajo para dispositivos electrónicos, ocho locales comerciales, sanitarios completamente renovados y un espacio VIP de aproximadamente 78 metros cuadrados, equipado con dos baños y kitchenette. También se suman nuevas oficinas operativas y áreas administrativas. La obra de remodelación y ampliación del aeropuerto Chapelco-Aviador Carlos Campos […]
12 de febrero 2026
27 de enero 2026
Por Graciela Vazquez Moure Una mujer de 51 años, oriunda de Bahía Blanca estaba con su marido acampando en Piedra mala, Puerto Canoa, área de Huechulafquen, se descompensó y su familiar salió a pedir ayuda. Aparentemente fue un ataque cardíaco, por los síntomas que produjeron el deceso. A pesar de la asistencia que recibió no se logró reanimarla. El Parque Nacional Lanín informó que, ante un aviso recibido por la […]