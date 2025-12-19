Sociedad

19 de diciembre 2025

FUE DETENIDO UN HOMBRE SOSPECHOSO DE SER RESPONSABLE DE ESTAFAR A UNA MUJER CON EL LLAMADO «CUENTO DEL TIO»

Logró que esta señora entregara 125 mil dólares ante un falso llamado de ANSES. Las cámaras de seguridad lograron identificar al sospechoso

Un hombre sospechoso de estafar a una mujer en la ciudad de San Martín de los Andes mediante el denominado “cuento del tío” y por un monto de USD 125 mil, fue detenido en Bahía Blanca.

La detención se produjo el jueves al mediodía, luego de que intentara escapar de un control policial, razón por la cual fue perseguido y aprehendido.

Hoy el fiscal del caso de San Martín de los Andes, Hernán Scordo, requirió la requisa del auto en el que se movilizaba el sospechoso, un Chevrolet Onix.

“En el interior se encontró ropa, calzado y otros elementos que en principio permiten vincularlo, en principio, con el hecho que estamos investigando”, indicó el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).Además, señaló que se está trabajando en conjunto con las fiscalías de las provincias de Río Negro y de La Pampa, ya que el sospechoso también tiene investigaciones abiertas en esas jurisdicciones por supuestas estafas.

“En principio va a quedar detenido por disposición de la fiscalía de Río Negro, se lo va a extraditar y se le van a formular cargos en los próximos días por los distintos hechos, incluido el cometido en San Martín de los Andes”, detalló Scordo.

La estafa bajo investigación fue cometida el pasado 1 de diciembre. Una mujer, adulta mayor, recibió el llamado de una mujer que se hizo pasar por funcionaria de Anses. Le dijo que había dólares que iban a salir de circulación, que esto era algo de lo que un familiar suyo estaba al tanto y que un hombre del banco iba a pasar a buscarlos para poder cambiarlos.

Alrededor de las 12 del mediodía, este hombre pasó por la casa de la mujer ubicada en el centro de la ciudad, y se llevó una caja metálica que en el interior tenía una bolsa con USD 125 mil.

“A instancias del trabajo que realizamos con la brigada de investigaciones de la Zona Sur de la Policía provincial, pudimos recopilar imágenes de cámaras de seguridad que nos permitieron identificar a la persona que retiró el dinero, y a partir de ahí se logró identificarlo y alertar sobre su captura”, explicó Scordo.