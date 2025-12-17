17 de diciembre 2025
Este miércoles todo un barrio vivió la trayectoria de Newenche, el huemul que hace más de un mes camina y recorre errante la zona, en Villarino primero, y desde este lunes fue localizado en los barrios Altos de La Cascada.
Pero el miércoles Newenche recorrió las calles de La Cascada, entró a jardines y visitó la Escuela 313 y el Jardín 53.
Fue controlado por guardaparques pero en la esquina de Soldi y Molina Campos fue embestido por una camioneta. Fue golpeado, se levantó y siguió su camino.
Es urgente que sea capturado y llevado a su hábitat y así lo explica el último parte del PNL.
OPERATIVO PARA RELOCALIZAR EL HUEMUL QUE INGRESO AL EJIDO URBANO DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES.
El Proyecto Huemul del Parque Nacional Lanín informó a a la comunidad que en las últimas horas se registró la presencia de Newenche, un huemul que es especie protegida por leyes nacionales nacido en libertad en la Reserva Huilo Huilo- Chile, cruzó a nuestro país y fue detectado en sectores del ejido urbano de la ciudad.»Newenche» es un individuo monitoreado mediante collar con tecnología GPS y VHF, lo que permite realizar seguimiento y tomar decisiones de manejo con criterios técnicos.
Su ingreso a áreas urbanas puede ocurrir como parte de procesos naturales de desplazamiento. En estos casos, la prioridad es reducir el estrés, evitar la habituación a las personas y preservar su condición silvestre.
Con el objetivo de resguardar la seguridad del animal y de la población se encuentra en marcha un operativo coordinado del que participan el Parque Nacional Lanín, Guardafaunas de la Provincia del Neuquén, CEAN y la Policía del Neuquén, para relocalizar al animal a un sitio seguro, con condiciones adecuadas de hábitat y menor exposición a riesgos asociados a la ciudad.
