Turismo

15 de diciembre 2025

Más de 50 prestadores culminaron el curso de Senderismo en Junín de los Andes

La formación provincial, impulsada por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales junto a la Universidad Nacional del Comahue, fortaleció capacidades para el desarrollo de experiencias seguras y de calidad en la región.

Se realizó el acto de cierre y entrega de certificados del Curso de Formación para Prestadores de la Actividad de Senderismo en la Casa de las Culturas de Junín de los Andes. La iniciativa estuvo destinada a fortalecer esta actividad turística en la región, promoviendo estándares de calidad, seguridad y cuidado del patrimonio natural y cultural.

Del encuentro participaron el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano; el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño; el decano de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, Carlos Espinosa; y la intendenta del Parque Nacional Lanín, Ana María Aquín, junto a funcionarios provinciales, municipales y representantes de instituciones que acompañaron el proceso formativo.

Durante la ceremonia se destacó especialmente el compromiso de quienes completaron la capacitación. En total, se entregaron certificados a aproximadamente 55 personas provenientes de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Pehuenia–Moquehue, Neuquén Capital y Aluminé.

Sergio Sciacchitano subsecretario de turismo de la provincia expresó “esto abre una puerta para un escenario muy promisorio para la actividad turística y puntualmente para esta actividad de senderismo, teniendo cerca parques nacionales y pudiendo disfrutar también en la zona de muchos atractivos naturales de gran jerarquía”, y subrayó que el objetivo es que los futuros prestadores “puedan habilitarse y brindar experiencias turísticas de calidad, acompañando la política del gobierno provincial y municipal”.

El curso fue coordinado por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales junto a la Universidad Nacional del Comahue, con el acompañamiento del municipio de Junín de los Andes. Tuvo una duración de tres meses y se desarrolló mediante encuentros virtuales y presenciales, abordando contenidos vinculados a la satisfacción del turista, la seguridad, la legislación vigente y la correcta práctica del senderismo.

La capacitación también tuvo como objetivo brindar herramientas para el diseño de experiencias seguras y de calidad, la gestión de grupos, la actuación ante emergencias, la aplicación de primeros auxilios en entornos agrestes y nociones básicas de emprendimiento turístico. Actualmente, la provincia cuenta con nueve prestadores habilitados en distintas localidades del norte neuquino.

El capacitador y guía habilitado de montaña, Hernán González, explicó que “me tocó ser formador del área de senderismo, trabajando todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo y el trato con los clientes”, y agregó que “ha sido un placer poder aplicar conocimientos de muchos años y ver el gran potencial de gente que ahora va a estar legalmente profesionalizada e inscripta en la provincia”.

Desde la experiencia de quienes se formaron, María Alejandra Posse, guía de turismo egresada de la Universidad del Comahue, manifestó: “Me da mucho orgullo haber recibido el diploma de senderista de la provincia de Neuquén. El curso le suma muchísimo a todo lo que hago, aprendí un montón y me llevo muchas herramientas para compartir con los clientes cuando salgo a guiar”.

Por su parte, Lorena Machado agradeció la posibilidad de la capacitación y sostuvo que “para mí es muy positivo porque dentro de Neuquén hay muchísimos lugares y senderos que podemos mostrar y dar a conocer, tanto a nivel nacional como internacional. Así que muchísimas gracias a la provincia de Neuquén por esta posibilidad”.

Desde la comunidad mapuche Atreuco, Nelly Da Cueva, pobladora y artesana, compartió su experiencia y expresó que “ahora, a través del curso, puedo ser guía de senderismo en mi comunidad, mostrar nuestra cultura, nuestro paisaje y nuestra artesanía, y hacerlo de manera segura y responsable”.

La formación incluyó además la colaboración del Parque Nacional Lanín, el Hospital y el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, el Distrito de Educación N° 6 y la secretaría de Desarrollo Humano provincial. De este modo, el curso se consolidó como una herramienta clave para el fortalecimiento del senderismo como actividad turística y como oportunidad de desarrollo local y comunitario en la región.