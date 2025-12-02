Turismo

1 de diciembre 2025

EN ENERO LLEGA LUCK RA PARA DAR UN SHOW GRATUITO FRENTE AL LAGO LACAR

El cantante llega en enero para brindar un show gratuito frente al lago Lacar, y el costo de esta presentación estará a cargo de la empresa concesionaria del Cerro Chapelco.

La invitación conocida este fin de semana es para residentes y turistas y busca posicionar a San Martín de los Andes como uno de los escenarios emblemáticos de la Patagonia, con la presencia de uno de las figuras de la música con mayor cantidad de seguidores en el país, posicionado con un primer éxito La Morocha que fue el “hit” que lo ubicó entre los más escuchados.

No existe una cifra oficial de lo que costará este show pero lo que trascendió es un monto muy importante que será costeado por el Cerro Chapelco, mientras que el Municipio colabora con la logística.

Será el 24 de enero y habrá además bandas locales, y lo que se propone es que la llegada del músico, uno de los más reconocidos de estas nuevas tendencias en el país, despierte el interés también de quienes quieran llegar a la ciudad compartiendo esta propuesta.

Luck Ra llegará por primera vez a la localidad y será sin duda una de las actividades más importantes de la temporada de verano.

Nacido como Juan Facundo Almenara Ordoñez, es oriundo de Córdoba. Es conocido por fusionar el cuarteto con otros géneros urbanos y ha alcanzado gran éxito con distintos temas.

Surgió en el 2017 formando parte de esta nueva generación de músicos y cantantes en el país, y se inició en el género “Trap” sumando en los últimos años su presencia como streamer y fue jurado en el “reality show” La Voz Argentina en 2025, compartiendo este rol con Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Miranda.