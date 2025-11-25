La División Brigada de Investigaciones Zona Sur de San Martín de los Andes avanzó con actuaciones vinculadas a un hecho de lesiones ocurrido el pasado 23 de noviembre en la intersección de las calles Rivadavia y Leopoldo Rodríguez, donde un hombre resultó herido en la zona del cuello tras ser atacado con un elemento contundente.El agresor, conocido en el sector, se dio a la fuga antes de la llegada del personal policial, mientras que la víctima fue asistida inicialmente por vecinos y luego por personal del SIEN, siendo trasladada al hospital local para recibir atención médica.A requerimiento de la Comisaría 23° y de la División Operativa Comando Radioeléctrico SMA, el área investigativa desplegó tareas de análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a residentes y verificación en sistemas policiales, lo que permitió establecer las características físicas y de vestimenta del presunto autor.Finalmente, bajo directivas de la Fiscalía Única de la IV Circunscripción Judicial, el 24 de noviembre se concretó un allanamiento en el domicilio del señalado, operativo que arrojó resultado positivo. En el lugar se demoró al sujeto y se secuestraron prendas con manchas compatibles con sangre, las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

Más Artículos

25 de noviembre 2025

ALLANAMIENTO Y APREHENSION TRAS AGRESIÓN EN LA VÍA PÚBLICA La División Brigada de Investigaciones Zona Sur de San Martín de los Andes avanzó con actuaciones vinculadas a un hecho de lesiones ocurrido el pasado 23 de noviembre en la intersección de las calles Rivadavia y Leopoldo Rodríguez, donde un hombre resultó herido en la zona del cuello tras ser atacado con un elemento contundente.El agresor, conocido en el sector, se […]

Leer más...

16 de noviembre 2025

Con la presencia de jugadores veteranos e infantiles, ex jugadores, dirigentes, funcionarios del Municipio de San Martín de los Andes y concejales, quedó inaugurada este viernes la segunda cancha de césped sintético para la Liga de Veteranos de Fútbol de nuestra ciudad. Del acto inaugural participaron el intendente, Carlos Saloniti, y los secretarios de Gobierno, Matías Consoli, de Obras y Servicios Públicos, Héctor Durán, y de Turismo, Alejandro Apaolaza; y […]

Leer más...

13 de noviembre 2025

Se puso en marcha el operativo de trashumancia en Neuquén El gobernador Rolando Figueroa encabezó el lanzamiento de un nuevo operativo de acompañamiento a la trashumancia, que involucra a más de mil crianceros que se movilizan en toda la provincia. Las fuerzas provinciales garantizan la seguridad y asistencia sanitaria durante los traslados desde las zonas de la invernada a la veranada, en cumplimiento de la Ley 3016. El operativo combina tareas de […]

Leer más...

4 de noviembre 2025

ES UNA MEDIDA DE INCLUSIÓN TENIENDO EN CUENTA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL En una nota dirigida al intendente Saloniti alumnas y alumnos del 4° año 2da y otros miembros de la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Educación Técnica N°12 «Ing. Juan Carlos Fontanive», de nuestra localidad, proponen en el marco de la disciplina “Instrucción Cívica” articular contenidos técnicos con compromiso social y participación ciudadana y en este sentido […]

Leer más...

3 de noviembre 2025

Por Graciela Vázquez Moure Décadas reclamando un espacio para sus estudiantes, de todas las edades, con distintas situaciones y realidades que requerían inclusión, una condición que no siempre fue tenida en cuenta. He visto los pedidos, las carpetas de quienes estaban al frente de la llamada en ese momento Escuela Laboral 3. Se alquilaban edificios, casas particulares, se adaptaban, vencían los contratos y nuevamente había que encarar la situación. Así […]

Leer más...