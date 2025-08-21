2da CONFERENCIA NIEVE Y MONTAÑA DE LAS AMERICAS

27 de agosto 2025
Es un evento clave que reúne a expertos, entusiastas y profesionales del ámbito de la montaña y la nieve, con el objetivo de compartir conocimientos, experiencias y fomentar la colaboración en temas relacionados con la seguridad en la montaña, el turismo adaptado, productos turísticos innovadores y la importancia de los eventos de montaña en nuestra región asi también como el rol de las mujeres en este ámbito.
La conferencia está organizada por el Bureau de Eventos y Convenciones de San Martin de los Andes junto al Ministerio de Turismo de Neuquén con el aval de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Secretaría de Turismo de Nación, Onu Turismo y el Municipio de San Martín de los Andes.
Los invitamos a ser parte de este evento que será una oportunidad de conocer los desafíos y el potencial que tienen los destinos turísticos de montaña en las Américas.
9:00 AM – ACTO INAUGURAL
9:30 AM
HORIZONTE GLOBAL DEL TURISMO: DEPORTE, NIEVE Y MONTAÑA COMO MOTORES DE CRECIMIENTO
DISERTANTE
Director, Departamento de Miembros Afiliados y Colaboración Público-Privada, ONU Turismo
Erwin Martínez
Miembro co-fundador de ONG Entre Lengas, Chile
co fundadora de Mujeres a la Cumbre, Investigadora del Grupo de Ambientes Extremos, Centro C+ Universidad del Desarrollo, Chile.
MODERADOR – Alejandro Apaolaza, Secretario de Turismo San Martín de los Andes.
11:00 AM – COFFE BREAK
11:30 AM – PANEL II
MUJERES EN LA MONTAÑA
DISERTANTES
Miembro de Mujeres a la Cumbre, Mendoza
Mujer de las siete cumbres más altas del mundo, Rio Negro
Guía de Montaña de AAGM, Neuquén
Francisca Vargas y Yanela Rodríguez equipo Titanas.
MODERADOR – Claudia Zumin, Deportista de Montaña, Neuquén
12:30 PM – BREAK – ALMUERZO
DIA 1
TARDE
AGOSTO 29, 2025
Centro de eventos, Le Village.
14:00 PM – PANEL III
CARRERAS DE AVENTURA Y DEPORTES DE MONTAÑA
DISERTANTES
Deportista, Montañista y amante de la naturaleza, Neuquén
Guía Instructor de Montaña, Chile
Guía de Montaña y Organizador de Eventos deportivos, Chile
Deportista, fundadora de la competencia Lolog E-Ko Trail
MODERADOR – Gonzalo Sánchez, Guía de MTB, Neuquén
15:00 PM – PANEL IV
MONTAÑA, UN LUGAR DE SUPERACIÓN
DISERTANTES
Guía de Trekking, Miembro de Agencia de Viajes Rumbo Alternativo, Neuquén
Instructor de Esquí adaptado, Neuquén
Deportista triatleta ciego, Neuquén
MODERADOR – Alejandro Lopez, Licenciado en Turismo, Presidente de la Fundación Red de Turismo Accesible, Buenos Aires.
16:30 PM – COFFE BREAK
17:00 PM – PANEL V
SEGURIDAD EN LA MONTAÑA Y PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES.
DISERTANTES
Guía de Montaña, Miembro de la Agencia Andestrack, Neuquén
Guía de Montaña, Miembro fundador de Azufre, Mendoza
Técnico de la Fiscalización de Seguridad, Pistas y Riesgo de Avalanchas de EAMCEC en Cerro Catedral, Rio Negro.
Piloto de Helicoptero
18:00 PM – PANEL VI
EXPERIENCIA ACONCAGUA – CHOLITAS ESCALADORAS
Cholita Escaladora, Bolivia
DANISCA ALAÑA QUISPE
Cholita escaladora, Bolivia
MODERADOR – Paula Carro, Guía de Montaña de AAGM, Neuquén
19:00 PM – CIERRE DEL EVENTO
DIA 2
AGOSTO 30, 2025
Centro de Esquí Lago hermoso
10:00 AM
ACTIVIDADES INVERNALES (CON INVITACIÓN)
