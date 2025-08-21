Desde el Sur Digital

27 de agosto 2025

2da CONFERENCIA NIEVE Y MONTAÑA DE LAS AMERICAS

PARA AGENDAR: ESTE VIERNES 29 DE AGOSTO

Este evento luego de su primera edición en el 2023 se ha convertido en un referente regional de intercambio de conocimientos y oportunidades para el desarrollo del turismo en territorios de montaña y nieve. 

 Es un evento clave que reúne a expertos, entusiastas y profesionales del ámbito de la montaña y la nieve, con el objetivo de compartir conocimientos, experiencias y fomentar la colaboración en temas relacionados con la seguridad en la montaña, el turismo adaptado, productos turísticos innovadores y la importancia de los eventos de montaña en nuestra región asi también como el rol de las mujeres en este ámbito.

La conferencia está organizada por el Bureau de Eventos y Convenciones de San Martin de los Andes junto al Ministerio de Turismo de Neuquén con el aval de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Secretaría de Turismo de Nación, Onu Turismo y el Municipio de San Martín de los Andes.

Los invitamos a ser parte de este evento que será una oportunidad de conocer los desafíos y el potencial que tienen los destinos turísticos de montaña en las Américas.

9:00 AM – ACTO INAUGURAL

9:30 AM

HORIZONTE GLOBAL DEL TURISMO: DEPORTE, NIEVE Y MONTAÑA COMO MOTORES DE CRECIMIENTO

DISERTANTE

EMBAJADOR ION VILCU

Director, Departamento de Miembros Afiliados y Colaboración Público-Privada, ONU Turismo

Erwin Martínez

Miembro co-fundador de ONG Entre Lengas, Chile

PATO (PATRICIA) BREUER MORENO

co fundadora de Mujeres a la Cumbre, Investigadora del Grupo de Ambientes Extremos, Centro C+ Universidad del Desarrollo, Chile.

MODERADOR – Alejandro Apaolaza, Secretario de Turismo San Martín de los Andes.

11:00 AM – COFFE BREAK

11:30 AM – PANEL II

MUJERES EN LA MONTAÑA

DISERTANTES

POPI SPAGNUOLI

Miembro de Mujeres a la Cumbre, Mendoza

MARÍA ALEJANDRA “LALY” ULEHLA

Mujer de las siete cumbres más altas del mundo, Rio Negro

PAULA CARRO

Guía de Montaña de AAGM, Neuquén

FUNDACIÓN TITANAS OUTDOOR

Francisca Vargas y Yanela Rodríguez equipo Titanas.

MODERADOR – Claudia Zumin, Deportista de Montaña, Neuquén

12:30 PM – BREAK – ALMUERZO

DIA 1

TARDE

AGOSTO 29, 2025

Centro de eventos, Le Village.

14:00 PM – PANEL III

CARRERAS DE AVENTURA Y DEPORTES DE MONTAÑA

DISERTANTES

MERCEDES ROSAUER

Deportista, Montañista y amante de la naturaleza, Neuquén

GASTÓN OYARZUN MARTÍNEZ

Guía Instructor de Montaña, Chile

RODRIGO VERA

Guía de Montaña y Organizador de Eventos deportivos, Chile

LORENA MACHADO

Deportista, fundadora de la competencia Lolog E-Ko Trail

MODERADOR – Gonzalo Sánchez, Guía de MTB, Neuquén

15:00 PM – PANEL IV

MONTAÑA, UN LUGAR DE SUPERACIÓN

DISERTANTES

DIEGO FRANCK

Guía de Trekking, Miembro de Agencia de Viajes Rumbo Alternativo, Neuquén

RALPH “MEXI” URBINA

Instructor de Esquí adaptado, Neuquén

DANIEL SAEZ

Deportista triatleta ciego, Neuquén

MODERADOR – Alejandro Lopez, Licenciado en Turismo, Presidente de la Fundación Red de Turismo Accesible, Buenos Aires.

16:30 PM – COFFE BREAK

17:00 PM – PANEL V

SEGURIDAD EN LA MONTAÑA Y PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES.

DISERTANTES

JULIAN CARIELO

Guía de Montaña, Miembro de la Agencia Andestrack, Neuquén

JOSÉ BECAR VARELA

Guía de Montaña, Miembro fundador de Azufre, Mendoza

LUCAS OLIVERA

Técnico de la Fiscalización de Seguridad, Pistas y Riesgo de Avalanchas de EAMCEC en Cerro Catedral, Rio Negro.

TOMAS BOSSIO

Piloto de Helicoptero

MODERADOR – Juan Pablo Padial

18:00 PM – PANEL VI

EXPERIENCIA ACONCAGUA – CHOLITAS ESCALADORAS

DISERTANTES

JULIA QUISPE

Cholita Escaladora, Bolivia

DANISCA ALAÑA QUISPE

Cholita escaladora, Bolivia

MODERADOR – Paula Carro, Guía de Montaña de AAGM, Neuquén

19:00 PM – CIERRE DEL EVENTO

DIA 2

AGOSTO 30, 2025

Centro de Esquí Lago hermoso

10:00 AM

ACTIVIDADES INVERNALES (CON INVITACIÓN)

