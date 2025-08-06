14 de agosto 2025
Por Graciela Vázquez Moure
Sin duda que este invierno es uno de los peores a niveles históricos. Si nos situamos desde mayo, temporada baja en el otoño, quizás los índices fueron los más bajos de la historia de la ciudad.
Recuerdo un 12% de ocupación hotelera, siempre hablando de registros oficiales.
Esta realidad se extendió durante junio y la tan esperada temporada alta, que comienza en julio no superó el 60%.
Claro que algunos funcionarios provinciales la comparan algo mejor que el 2024, que también fue malísima.
Entonces se unen dos realidades: la falta de nieve que afecta los centros de esquí, Chapelco y Lago Hermoso y la situación del país, que sin duda no es la mejor, a pesar de las historias que el gobierno nacional quiere plasmar.
La realidad es otra y preocupante en la localidad. Agosto fue siempre un mes en el que llegaban “los esquiadores”, aquellos que no dejan pasar el mejor mes para practicar el deporte invernal.
El fin de semana largo del 17 siempre registró ocupación hasta de un 90%, pero lo real es que la falta de nieve cambió la historia.
Este miércoles representantes del sector turístico, autoridades municipales y concejales definieron en una reunión extraordinaria del ENSATUR, acciones para mitigar el impacto de la falta de nieve y promocionar las diversas actividades que ofrece San Martín de los Andes, con foco en el spring break de septiembre y la temporada primavera/verano.
La reunión extraordinaria en el Ente de Promoción Turística (ENSATUR), contó con la participación de representantes de las distintas cámaras turísticas, concejales y el secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza, en representación del Ejecutivo Municipal.
El encuentro tuvo como eje principal analizar la situación actual del destino ante la falta de nieve en los centros de esquí Chapelco y Lago Hermoso, y la situación económica que atraviesa el país, condiciones que han impactado directamente en la afluencia turística.
Frente a este escenario, se debatieron y evaluaron estrategias para potenciar la promoción de los múltiples atractivos que San Martín de los Andes ofrece durante todo el año.
Durante la reunión se propusieron acciones específicas para impulsar actividades alternativas como excursiones terrestres y lacustres, salidas de mountain bike, trekking, experiencias gastronómicas y paseos por la ciudad y sus alrededores. El objetivo es diversificar la oferta y garantizar a las visitantes propuestas atractivas más allá de la nieve.
Asimismo, se delinearon campañas y acciones promocionales orientadas a dos frentes: la semana del 15 al 19 de septiembre, conocida como spring break en Buenos Aires, y la temporada de primavera/verano, con el fin de anticipar la comunicación y captar al público que planifica sus viajes con antelación.
Con el compromiso de todos los sectores presentes, el ENSATUR continuará trabajando en conjunto para sostener la actividad turística, adaptarse a las condiciones actuales y proyectar un calendario de propuestas que permita mantener a San Martín de los Andes como uno de los destinos más elegidos del país.
