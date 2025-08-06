13 de agosto 2025
ESTARÁN EN LA 2da. CONFERENCIA Y EXPO DE MONTAÑA Y NIEVE DE LAS AMERICAS DE NUESTRA CIUDAD
EL EVENTO SE DESARROLLARÁ EL 29 Y 30 DE AGOSTO
Por Graciela Vázquez Moure
Este evento que es organizado por el Bureau de Eventos y Convenciones que preside Mercedes Caletti y por la Secretaría de Turismo de la ciudad, con Mónica Ordoñez, parte del equipo y es quien ha estado en la organización desde hace meses. El encuentro cuenta con el apoyo y logística del Ministerio de Turismo de Neuquén, con el aval de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Secretaría de Turismo de Nación, ONU Turismo, sus representantes estarán presentes en la inauguración de la Segunda Conferencia de Montaña y Nieve, junto al Municipio de la ciudad y el gobierno de la provincia de Neuquén.
El extenso programa del 29 y 30 de agosto que se desarrollará en el Centro de Convenciones Le Village de San Martín de los Andes, cuenta con ponencias que expondrán sus experiencias en la montaña, en nuestro país, en la región y en el mundo.
Expertos, historias, relatos de vivencias en la montaña y en la nieve, imágenes y personas que podrán compartir estos momentos que se eternizan por ser desafíos personales. El tema de seguridad en la montaña, los conocimientos de expertos, guías de montaña, turismo accesible, turismo adaptado, entre otros temas, también serán parte de los panelistas que participan de este evento.
Uno de los paneles tendrá a quienes forman parte del grupo Las Cholitas Escaladoras de Bolivia. Llegan a nuestra localidad Julia Quispe y Daniska Alaña Quispe.
Este maravilloso grupo de mujeres aymaras que buscan conquistar el Everest, la montaña más alta del mundo, han escalado con éxito varios picos altos en Latinoamérica, incluyendo el Huayna Potosí y el Aconcagua, y ahora se preparan para el Everest con la intención de inspirar a otras mujeres bolivianas. Están buscando financiamiento para lograr su objetivo.
Que estas mujeres realicen estos desafíos, con sus ropas típicas, no solo inspiran a otras tantas, sino que son el reflejo de libertad, de una cultura que ancestralmente las ha posicionado en responder al mandato del sexo masculino, posponiendo sus propias aspiraciones.
Buscan romper barreras y estereotipos, demostrando que las mujeres, especialmente las indígenas, pueden lograr lo que se propongan.
Entonces que el andinismo sea la excusa para lograr la libertad de cuerpo y alma, es realmente maravilloso.
Empezaron como porteadoras o cocineras en campamentos de montaña, pero decidieron ascender por su cuenta.
Sus polleras típicas, sus sombreros y todo su atuendo, es parte de esta experiencia hermosa, que se despliega en lo alto de las montañas. Y como ellas mismas dicen es cuando están más cerca del cielo y las estrellas.
El Everest es un desafío personal, y representa su mayor conquista, su mayor exposición en su país y en el mundo. Y siguen buscando financiamiento para concretar la meta.
Dos de ellas, el grupo es de seis mujeres, estarán en San Martín de los Andes, y cierran la Conferencia de Montaña y Nieve, el 30 de agosto. Llegan desde Bolivia para contar y compartir su desafío, y sin duda se suman a todas las ponencias que muestran y comparten sus metas personales, sus experiencias y logros, que dejarán su huella en nuestra ciudad.
Se suman stands con productos de la ciudad y la región.
El evento es abierto y de acceso libre a la comunidad en el Centro de Convenciones Le Village, Gral. Roca y Cap. Drury.
14 de agosto 2025
13 de agosto 2025
7 de agosto 2025
25 de julio 2025
5 de julio 2025
