5 de marzo 2024

SE SIGUE TRABAJANDO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS CON LA ENTREGA DE VIANDAS CON ASISTENCIA A VECINOS. LAS ENTREGAS NO HAN CAMBIADO DE DICIEMBRE A MARZO.

La situación social en San Martín de los Andes, en cuanto a la asistencia diaria en viandas a las familias que lo requieren, no ha variado desde diciembre a la fecha. Más podríamos decir que las estadísticas se mantienen en los últimos tres años.

Desde el Sur Digital consultó con el subsecretario del área, Sergio Vivanco quien confirmó en números la realidad.

Ya hace años que quienes lo necesitan asisten a los comedores comunitarios para recibir una vianda con alimentos.

Desde diciembre los números muestran que en Chacra 4 se entregan por día 130 viandas, en Cordones del Chapelco 105 y en el comedor Rohde 85.

La tarea se desarrolla de lunes a viernes, y fueron muy pocos los cambios registrados de diciembre a la fecha. Se entregan además 5 por día al Club de los amigos, un espacio de contención de personas en situación de calle y vulnerabilidad, que reciben asistencia. Se trabaja además con una nutricionista que aporta conocimiento en la alimentación, para que sea saludable con los nutrientes necesarios.

Vivanco dijo además, que se sigue trabajando con una red asistencial en los barrios, y lo que se cocina cada día se entrega, no quedan alimentos de un día para otro.

Lo que de algún modo demuestra que la situación está contenida y además, como explicó Sergio Vivanco, ahora desde marzo comienza la ayuda desde el gobierno provincial. Con Nación los lazos están cortados por decisión del nuevo gobierno que ha delegado en las provincias toda ayuda.

La acción diaria de Desarrollo Social, surge de fondos municipales, excepto el bono de gas (garrafas) que son 250 por mes, que se recibirán del gobierno provincial, se sumará a esto el plan leña, con la entrega que como siempre se realiza desde el municipio cuando llega el otoño y próximo al invierno, para abastecer a las familias que no tienen red de gas o colaborar con esto para calefaccionar cada hogar.

El panorama expuesto por el funcionario municipal, demuestra que la situación social en la localidad está contenida y que por ahora no hay un rebote negativo o preocupante con las nuevas políticas nacionales implementadas.