Política

18 de junio 2023

VER EL VASO MEDIO LLENO O MEDIO VACIO

EN UNOS MESES HARA UN AÑO DE LA INAUGURACION. EN EL HOSPITAL FALTAN INSUMOS, HACE UNAS SEMANAS SE SUSPENDIERON CIRUGIAS, QUE AHORA SE ESTAN RETOMANDO, RETIRAN INSUMOS DE LOS CENTROS DE SALUD PORQUE NO LOS ENVÍAN DESDE PROVINCIA. LA CALLE DE ACCESO PARALIZADA EN SU OBRA. INFINIDAD DE IRREGULARIDADES QUE ANALIZAMOS.

SU DIRECTOR DR. ERNESTO VIGNAROLI, ACLARA CADA UNO DE ESTOS Y OTROS PUNTOS EXPUESTOS

Por Graciela Vázquez Moure

Es así eternamente, para la foto siempre están todos, esto lo vimos en la inauguración, pero los reclamos no son respondidos. Aportes desde provincia que no llegan, o se retrasan provocando problemas en el funcionamiento.

El comentario que me ha llegado viene de pacientes que tuvieron que llevar su almohada porque no había. Sábanas que no estaban en condiciones, y hace unos días la falta de insumos que puso en riesgo la atención de los pacientes.

Incluso sé que deben retirar insumos de los centros de salud, las salas en los barrios, para poder dar atención.

El gobierno provincial responde a los reclamos pero tardan semanas en que las cosas fluyan, y el deterioro en la salud pública se observa en nuestra localidad, en la provincia y en el país. Un país quebrado, socialmente y en su faz económica.

EL DR. ERNESTO VIGNAROLI EXPLICA, EN PARTE, LA SITUACION

Un hospital nuevo que tiene sus deficiencias, pero que funciona por el personal, siempre comprometido.

El reclamo al gobierno sobre el acceso de entrada al predio del hospital, la calle Del Pueblo, paralizada por falta de pago a la empresa, es un ejemplo. La gente debe caminar 300 metros para llegar a ser atendida. Bajo la lluvia y pronto, bajo las nevadas. Muchas veces en una condición que no es la óptima, obvio por eso recurren a un médico. Los vehículos se estacionan al costado de la ruta. Meses esperando la finalización de 200 metros.

En la inauguración siempre todo es esperanza y alegría, es que se esperaron más de dos décadas para que San Martín de los Andes contara con un hospital nuevo, con terapia intensiva, con nuevos equipos para estudios diversos, con nuevas salas y con más camas de internación. Sin duda que es una maravilla que la ciudad tenga este hospital, pero lo que no se puede permitir que el deterioro, o la falta de respuesta a la necesidad inmediata, derribe tantos años de expectativa.

El Dr. Ernesto Vignaroli, director del hospital, respondió estos interrogantes al ser consultado por esta cronista.

“El tema insumos se está retomando, no es que no tengamos falencias pero está mejorando y se están haciendo cirugías programadas, tuvimos un déficit serio pero está mejorando. El tema de las cirugías fue provocado por un problema con el personal en esterilización, tema que en la otra semana se estaría incorporando gente, se está operando a pacientes, faltan algunos insumos específicos, pero se está normalizando” ratificó.

Dijo que es un momento de cierta dificultad que se sabe, desde provincia aclararon que las importaciones es uno de los obstáculos.

Otro tema la falta de pago a proveedores, esta dificultad en la cadena de pagos que pone en riesgo la entrega de mercadería “es cierta, pero después de una reunión comenzó a retomarse la actividad con los proveedores para normalizar la situación” dijo.

Los pagos estuvieron suspendidos y en los últimos días comenzaron a normalizarse, aunque con dificultades. En el verano trascendió que el gobierno provincial debía al hospital 30 millones de pesos, esta afirmación fue negada por el Dr. Vignaroli, que dijo “desconocer de dónde surgió esa cifra”.

El director del hospital indicó que tiene una mirada diferente, desde que se mudaron al nuevo edificio “tenemos desde enero un 25% más de cirugías de las que tuvimos en el mismo trimestre del año anterior, un 30% más de tasa de internación, estamos trabajando a un ritmo muy intenso” explicó.

El profesional rescata lo positivo de una situación que a nivel país es preocupante y que la provincia no escapa a esta realidad, es que en la salud pública se corre un riesgo serio.

Sin duda en la pandemia los aportes desde Nación y Provincia, eran más fluidos “hay cierta subjetividad en como uno ve el contexto” dijo cuando aceptó que los aportes en los años anteriores fueron mucho más importantes debido a la situación nacional que provocó el Covid.

El hospital tiene más personal que antes, más atención que el año anterior, y sin duda una estructura nueva que más allá de las imperfecciones, es destacable y seguimos siendo privilegiados teniendo respuesta cuando se tiene una urgencia, o se saca un turno, pensemos en la realidad de aquellas personas que deben ir a las 3 de la madrugada a sacar un turno que quizás obtengan para la tarde, con suerte. Pero también es mucha la gente que se queja de falencias que pueden solucionarse con mejor atención y más respuesta de la parte política.

Pero ese es el vaso medio lleno, podríamos decir, también está el vaso medio vacío.

Con respecto al recupero financiero que es importante para el ingreso de más fondos, fondos que son reintegrados por obras sociales y prepagas, el Dr. Vignaroli indicó que depende de terceros prestadores, es el dinero que las obras sociales le tienen que pagar a la provincia “y eso no fluye tan fácil, el recupero está, pero no todo lo que se factura” destacó.

Es importante resaltar que las prepagas también están en crisis, un alto porcentaje de sus afiliados deben las mensualidades, porque reitero es un país quebrado, lo han quebrado en medio de una riqueza natural indiscutible. Con un 114% actual de inflación interanual, es difícil la normalización y siempre sufren los que menos tienen y la salud pública es un bastión que siempre fue elevado como estandarte por Neuquén.

Un 37% de pobreza en la provincia, que no tiene explicación, recursos naturales y energéticos que son innegables, pero tenemos que hablar de falencias en salud, cuando no debería ser.

El hospital local sigue siendo una alternativa ineludible para la comunidad, pero estas situaciones que se viven en los últimos meses ponen en riesgo su eficiencia.

El gobierno provincial tiene la palabra, desde allí debe surgir la solución a esas carencias, y es comprensible ver el vaso medio lleno como lo explica el Dr. Vignaroli, porque es quien está al frente de la institución, responsable de su personal, una de las fortalezas que siempre tuvo el hospital de San Martín de los Andes.