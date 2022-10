Sociedad

10 de octubre 2022

Volver a repensar la Escuela es posible. Se necesitan herramientas que construyan otra realidad

Por Graciela Vázquez Moure

“Porque la nuestra es una sociedad cambiante, en la que los referentes se diluyen, se ha hecho necesario que los centros educativos se tornen lugares de referencia. Hay que reinventar la educación, creando lenguajes comunes, espacios de diálogo, y nuevos instrumentos de intervención y prevención”. Son palabras de la Lic. Monica Toscano creadora del Método MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®. Con una extensa trayectoria en prevención, talleres, seminarios para directores, docentes, padres y alumnos.

Y así se inicia un camino, en ese camino se encuentra María Marta Ruggeri, directora general del colegio “Modern School”, ubicado en Lanús, provincia de Buenos Aires.

Con María Marta dialogó Desde el Sur Digital, a través de un zoom, que nos permitió conocer el trabajo que desarrolla con el método mencionado y sus logros han sido muy importantes para sus docentes, sus 1.200 alumnos y padres.

En esta charla on line, estuvo presente además Isabel Totah, Coordinadora general de MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT® “Como ya hemos dicho en otras entrevistas nuestra institución se crea en el año 2000 y luego continúa en Barcelona, París donde está la sede. Estamos desarrollando el método creado por la Lic Mónica Toscano, en Buenos Aires, Rosario y San Martín de los Andes, en España además en Madrid, Dusseldorf y en Viena” expresó Isabel Totah. Se implementa el método con más de 32 mil alumnos, 7 mil directores y docentes, más de 10 mil familias.

«Es una profunda alegría venir a Argentina con el desarrollo de esta propuesta. En San Martín de los Andes participamos de la Feria del Libro en la edición 2020, y llevamos adelante distintos talleres, uno de ellos en la Biblioteca Popular 9 de julio. Además trabajamos en escuelas. Los libros se difunden en la librería Patalibro, con muy alta repercusión. Por lo cual en esa continuidad estamos por desarrollar un Taller en la Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes. Brindando las herramientas de prevención ante las distintas expresiones de violencia que viven los chicos desde la infancia hasta la adolescencia, esas herramientas son extraídas desde el trabajo de campo de investigación en la aplicación del método. María Marta Ruggeri, directora del colegio Modern School, es quien además es “Implementer” cualificada del método, va a desarrollar conmigo el taller el 13 de octubre en San Martín de los Andes y presentar los libros de la Lic. Monica Toscano el día 14 de octubre” concluyó Isabel Totah.

Lo que sigue es la entrevista que Desde el Sur Digital mantuvo con María Marta Ruggeri.

-Desde el Sur Digital- la experiencia de ustedes María Marta es muy importante, si podés sintetizar cuál fue el recorrido que hicieron como para implementar el método MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®.

-María Marta Ruggeri– Esta es una escuela fundada en el año 1961, un colegio en el que nos caracterizamos por la contención y el sostén desde el acompañamiento de la infancia, y hemos pasado por distintas etapas, tuvimos un gabinete psicopedagógico, la escuela se fue complejizando, esto fue creciente, y nos empezamos a preocupar por lo que le pasaba en relación a los vínculos inter escolares. Empezamos a hacer mucho recorrido teórico sobre el bullying, el acoso, el maltrato, pero seguíamos con muchas preguntas y pocas respuestas. Cuando me entero de Mónica Toscano y su método MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®, me quedé con mucho entusiasmo, estábamos ansiosos de cómo abordar y pensar la intervención a los niños y al conflicto y ayudar a los docentes. Está la escuela por un lado y las familias por otro. Nos faltaba un punto de encuentro donde todos enfocáramos hacia una meta. Así desde el 2016 elegimos transitar el método. Primero fueron las capacitaciones con los docentes, a quienes les daba una seguridad importante, pasamos por distintos procesos y ahora estamos en una etapa de mayor profundidad. La complejidad es muy importante, en la escuela y en las familias. Tratamos de lograr el acompañamiento a los docentes, a las familias y la ayuda a los chicos. Este fue el recorrido y seguimos construyendo día a día.

-¿Fuiste observando cambios en los docentes y cuáles fueron esos cambios?

-Al principio la motivación era muy alta. Todos esperábamos recetas y fue un cambio: volver a repensar la escuela. Cada docente pudo pasar de lo personal a volver a repensar la función, provoca mayor confianza al ver que su función se enlaza con otras posibilidades. Respecto de los alumnos fue leer los signos, los docentes pudieron rescatar esos signos y generar desde ese punto talleres, con el Método, que nos permite tener una mirada de lo que sucede y desde ese lugar buscar herramientas prácticas. Al conocer el diagnóstico, surge la práctica. Es muy importante mantener el dispositivo, desde mi figura como “implementer” del método, es trascendente formar un equipo y enlazarlo con el método, generando este diálogo y la elección de las herramientas, que les da mayor seguridad y alivio, se sienten más acompañados.

– Crea esperanza…

-Es así, nos sentamos a pensar en equipo.

-Pienso que surge entonces que hay un camino posible, es muy esperanzador transitarlo.

-Tal cual, que el docente pueda pensar él con su grupo en particular con las herramientas que brinda el Método, transitar esa infancia donde los conflictos pueden estar, pero ver cómo nos paramos para enfrentarlos. Poder ir a los grupos, ya que una importante especificidad del Método es como dice la Lic. Monica Toscano,“la lectura de la dimensión grupal”, a los conflictos y desarticularlos.

-El conflicto está, saber cómo enfocarlo y saber escuchar ¿no?

-Bueno, creo que ese es el punto clave. Pasar de la mirada a una escucha.

-La escuela tiene tres niveles, inicial, primario y secundario, y los alumnos ¿cómo reaccionan? Sienten que hay alguien que los escucha y que pueden llegar a solucionar ese conflicto.

-Lo que piden los chicos es ser escuchados, para ellos es importante. Se habla mucho y se escucha poco. Creo que escuchar es clave, les genera mucha sensación de alivio, recién volvíamos de un taller del Método y uno de los chicos se dijo: esto tiene que ser una materia, ¿cuándo vuelve este taller? la sensación de ser escuchados, les genera alegría y lo viven como un pedido de ayuda. Observamos que lo están pidiendo. Ese es el signo como docentes para generar herramientas.

Y así transcurrió esta charla con María Marta Ruggeri, y como conclusión podemos decir que sería buenísimo que esta experiencia se extienda a otras escuelas, para que se vaya construyendo un camino donde se encuentren los interlocutores comprometidos. Esto permitiría un cambio de una realidad preocupante que requiere de herramientas, el Método de la Lic. Mónica Toscano, es un camino posible para despertar consciencias y mover esa estructura rígida, que no logra cambios en una realidad dinámica.