Sociedad

12 de agosto 2022

QUE SIGNIFICA UN SITIO SAGRADO

LAS COMUNIDADES MAPUCHE EN SAN MARTIN DE LOS ANDES, PIDIERON DECISIONES POLITICAS

Por Graciela Vázquez Moure

Hace 16 años escribí sobre este tema, el volcán Lanín sitio sagrado. Era el comienzo del co-manejo. De ponerse de acuerdo en las políticas a seguir. Era un momento en que Parques analizaba los sitios sagrados en distintos lugares, y la energía que emanaba de ellos lo distinguía.

Que sea declarado sitio sagrado no significa que no se pueda acceder, que sea parte del territorio mapuche, significa que existan pautas de cuidado, no atenta contra el federalismo ni es un error de Parques Nacionales. Es poner de manifiesto la cosmovisión mapuche, en este caso, pero en general un bosque sagrado impone respeto, la no banalización del lugar, respetar la naturaleza, el agua, la tierra, el bosque.

Los pueblos originarios poseen sitios sagrados, ellos son símbolos esenciales de su identidad y, por tanto, constituyen su patrimonio cultural. Un lugar sagrado es un espacio natural o arquitectónico en donde los pueblos establecen comunicación con sus antepasados, los espíritus de la naturaleza. Son parte del patrimonio cultural, que incluye todas las expresiones de la relación entre un pueblo, como colectividad, con su tierra, con otros seres vivos y con conceptos inmateriales, y que comparten un mismo espacio. Es un patrimonio intangible y tangible, el volcán Lanín es tangible, pero lo que irradia es intangible y hay que tener conexión con la tierra, con la naturaleza para percibirlo.

Es cuando se sabe que existe una energía especial en ese lugar, y sin duda que el Lanín lo tiene. Es crear un espacio en el marco de respeto y convivencia. Es que pueda existir el ascenso al volcán, el trabajo de los guías de montaña, la consciencia de que se está en un lugar que debe ser respetado porque es parte de cada uno de nosotros. Que no se abuse de la montaña, que la soberbia quede de lado, que el Lanín es un emblema de nuestra región y nos cobija a todos. Nos pertenece a todos, y que sea Sitio Sagrado no debe cambiar esta realidad, sino sumar actitudes, cambios de consciencia, respeto por la naturaleza y por este Pijan Mawiza, como lo nombra la lengua mapuche no sea, reitero, banalizado.

Las comunidades Mapuche se dieron cita pacíficamente en el predio de la intendencia del Parque Nacional Lanín para pedir que el gobierno provincial actúe rápidamente resolviendo las políticas que avancen en este pedido, que reitero lleva 16 años de permanencia.

Fue desafortunado el decreto del directorio de Parques Nacionales, sin informar al gobierno neuquino, aunque sea jurisdicción del PNL, fue poco feliz la forma en que se dio a conocer, dos días después de que Cabandié, ministro de medio ambiente, se reunió con Omar Gutiérrez, nadie se lo informó y el pedido de renuncia a todos los funcionarios involucrados, creo que viene más por esta omisión, que por el tema en sí.

Es hora de escuchar, de consensuar, de comprender las razones del pedido, de que nadie se sienta amenazado, de que todos seamos incluidos, y de que el pueblo mapuche, el real y verdadero no esos que provocan actos terroristas con una vincha en la frente y un poncho, no, los genuinos que al menos yo conozco y he conocido a lo largo de más de 30 años.

Digo es hora de que gobernador Gutiérrez, deje el resquemor de lado, y convoque a una mesa de diálogo, a una mesa intercultural como tiene desde hace años San Martín de los Andes y se decida el camino, el que incluya a todos, sin desprecios de un lado ni de otro.

(fotos de las comunidades gentileza AdrianaMadaleni)