Editora

25 de febrero 2021

INDIGNACION POR LA MUERTE DE GUADALUPE CURUAL. UN NUEVO FEMICIDIO QUE MUESTRA LA INACCION DEL ESTADO. EL FEMICIDA ESTÁ GRAVE INERNADO EN SAN MARTIN DE LOS ANDES.

Por Graciela Vázquez Moure

Siempre llega tarde. No solo en nuestra región, en este caso en Villa La Angostura, sino en el país. Las medidas de restricción no sirven. Las denuncias de las mujeres que luego se convierten en víctimas, no sirven. Llega lo peor una nueva muerte. La más horrenda, en la que los testigos nada pueden hacer. Así fue en las calles de Villa La Angostura, la muerte frente a personas que vieron el hecho y no pudieron evitarlo.Y entonces se demuestra que ni los slogans, ni las marchas, ni el pedido de justicia sirven. Nada de eso, porque las crisis son personales, individuales y lo único que serviría sería la detención del posible agresor cuando existen las pruebas de amenazas, concretas, seguras, que luego se convierten en realidad, trágica realidad.Una vida más que se va en manos de un femicida. Una denuncia más que no es escuchada y entonces luego llegan las reacciones como en el caso del Municipio de San Martín de los Andes, que desde la Dirección General de Derechos Humanos, Género, Diversidad y Mediación Comunitaria que indica “Nuevamente un femicidio. Nuevamente una muerte anunciada. Quienes todos los días trabajamos para erradicar la violencia contra las mujeres, estamos conmocionadas con el femicidio de Guadalupe Curual. Era una mujer, una madre, una hija, una amiga, una hermana, una persona más en la cifra de víctimas de este sistema patriarcal. Hoy nos falta otra mujer. Tenemos que exigir la articulación de las Instituciones que tienen intervención directa en estos casos. Necesitamos que el botón antipánico y la tobillera sean dispositivos disponibles en todas las localidades. Urgen capacitaciones para el personal policial y modificar los protocolos de intervención. Que el patrocinio y asesoramiento jurídico a la víctima se concrete en todos los Municipios. Necesitamos aunar esfuerzos, todas las Direcciones, Áreas y Organizaciones de género, para pasar de las palabras y grandes declaraciones a hechos concretos para las mujeres”.

Estas medidas que hace años se piden y no se concretan.

El intendente Saloniti, hizo lo propio frente al Concejo Deliberante, pero pasa el tiempo, nada se logra y una nueva muerte nos espanta. Mientras esto sucede el femicida está grave y en coma inducido en el hospital de San Martín de los Andes. Su Director el Dr Ernesto Vignaroli. Informa que : “Sr. Quintriqueo Juan Bautista»»Paciente de 33 años, que ingresó el día 24/2 derivado del Hospital Villa La Angostura, se encuentra en estado grave, coma inducido y en asistencia respiratoria mecánica con doble avenamiento pleural. Actualmente estable, en estudio e internación en nuestra institución.»Y para quienes reclaman las razones por las que se le permite la internación, es bueno recordar que más allá de las causas, de los horrendos hechos, un médico no puede rechazar a un paciente, aunque sea un asesino, nadie puede hacerlo, por lo que esos comentarios están de más, en estos momentos. La realidad es que muchos de los femicidas intentan el suicidio, algunos lo logran otros no, otros mueren en la cárcel, y así la tragedia incluye a los hijos que quedan huérfanos, son miles, y la tragedia sigue presente con una vida sesgada y la vida de niños con el peso de un trauma que no es fácil superar. La justicia, las instituciones, el Estado, la respuesta que hace años se pide y no llega, nada justifica la inacción o la impericia. Guadalupe Curual tenía 21 años y es una vida más que pudo ser salvada.