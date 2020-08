Política

18 de agosto 2020

Gutiérrez confirmó que su esposa viajó a España y que la información fue para sacar rédito político Sr. Gobernador esta es la respuesta de una periodista independiente

Por Graciela Vázquez Moure

Esto lo dijo en un diario regional, Desde el Sur Digital publicó la noticia el domingo después que se difundiera por una emisora neuquina, y es bueno aclarar para que el gobernador se entere que este medio del cual soy editora no saca rédito político del periodismo, ni de la información, ni tampoco nunca, jamás en 32 años, hice operaciones de prensa. Soy independiente, nunca estuve afiliada a partido político alguno, y mi única actividad política fue ser directora de prensa de Luz Sapag, en su última gestión, por si no recuerda Luz perteneció al MPN.

También es importante aclarar que en un mensaje enviado al gobernador, puse el medio a disposición por si quería explicar sobre el viaje de su esposa y de la hija de María Luisa Cuesta a España, según dice fue por cuestiones familiares. Lo leyó pero no hubo respuesta.

Esas mismas cuestiones familiares que miles de argentinos tienen cada día y que lamentablemente no pueden llevar a cabo, incluso entre los mensajes que la nota publicada registró, se mencionan intentos de viajes por familiares enfermos de cáncer que no pudieron ser y no eran al exterior, eran de una provincia a otra.

Dice además “que sabe quién las hizo, quién las mando hacer y para qué” y yo me preguntó ¿para qué?, por mi parte la difusión del hecho en la nota publicada que tuvo más de 10.000 contactos, y más de 3000 personas la compartieron, con miles de comentarios, solo tuvo la intención de informar sobre los privilegios que esta pandemia le otorga al PODER, de Neuquén y de otros lugares del país.

Y por último también es bueno que quienes gobiernan sepan que hoy más que nunca, la gente que necesita trabajar, que se está fundiendo y que sus proyectos se postergan cada día más, no saben de operaciones políticas, solo saben que no tienen para comer, ni para sus gastos personales, por si no le queda claro al gobernador, la cuerda se tensa cada día que pasa y la respuesta que se escucha es “necesitamos un esfuerzo más”.

Sería bueno que el esfuerzo y el gesto lo hicieran los políticos, quienes gobiernan, quienes viajan al exterior con excusas que hoy nadie cree.