Lo que preocupó a las autoridades fue el estado en el que se encontraba el lugar, en primera instancia; pero principalmente, luego de entrevistarse con el personal y los encargados de la obra, cómo es que habían ingresado a la ciudad el sábado (se encuentra en investigación) y por qué no habían cumplido la cuarentena correspondiente, por venir de una ciudad de riesgo como Bariloche.

Al lugar, acudieron el delegado de Uocra, Guillermo Olarán, junto al Secretario de Planificación y Desarrollo Sustentable, Santiago Rojas y al director de Seguridad Ciudadana, Mauricio Troncoso. Allí se puedo determinar que nueve (9) obreros oriundos de la localidad de Bariloche –que habían llegado el sábado en vehículos particulares- no solo trabajaban en la obra, sino que también dormían en ella. En el lugar, había una habitación improvisada –como muestran las imágenes- y una “cocina-comedor”, en donde compartían los momentos libres.

