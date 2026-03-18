Por Graciela Vázquez Moure



En el 2013 vino a San Martín de los Andes a presentar su libro “Eran humanos, no héroes” en ese momento mantuve esta entrevista con ella. Fue justamente un 23 de marzo. Conocí a una mujer que vivió el drama de tantas otras, la desaparición de su hijo en la dictadura. Fue en 1976. Fue fundadora de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, fue ministra del gobierno de De la Rúa y es la madre de Pablo, su hijo de 17 años que un día se lo llevaron “sacándolo de la cama” como ella misma lo relata, y nunca más lo vio. A 50 años de ese día en que el país entraba en su etapa más oscura, trato de que impere la memoria, sin odios, sin venganzas, sin oportunismos ni demagogias. Solo recordando ese “Nunca Más” que el fiscal Julio César Strassera inmortalizó. Quienes vivimos esa etapa oscura, sabemos que solo la memoria y la justicia puede sobreponernos de ese capítulo de la historia y nuevamente recuerdo a Graciela Fernández Meijide quien un 23 de marzo de 2013 vino a San Martín de los Andes a presentar su libro “Eran humanos No eran héroes” “Yo perdí a mi hijo y perdí la posibilidad de saber qué hubiera sido Pablo cuando creciera, tenía solo 17 años”, dijo en un tramo de nuestra charla. Ella lo considera muerto, pero nunca más lo vio y entonces nunca pudo cerrar el ciclo, confirmar que la desaparición se convirtió en muerte. Conocí en ese momento en este contacto directo, a una mujer equilibrada, profunda, con gran conocimiento político y con una gran crítica hacia un período oscuro, quizás el peor de nuestra historia. Ella pedía en ese momento lo mismo que reitera en la actualidad, justicia también para los represores, los responsables dijo en aquél momento “Si no respeto los derechos del peor criminal, sería mentira mi vida”, dijo refiriéndose a pedidos de domiciliaria o a quienes estaban ya enfermos de gravedad. Pero ella se fortaleció con una lucha dentro de los Derechos Humanos y más tarde en democracia, cuando se inició el gobierno de Raúl Alfonsín como miembro de la Conadep. Graciela Fernández Meijidi, ha sido y es una mujer fuerte, política y crítica de un lado y otro de los hechos. Lejos de la teoría de “los dos demonios”, su pensamiento en esta entrevista deja una enseñanza: “ Quienes tomaron el camino poniendo la lucha en la boca de un fúsil, habían tomado una decisión revolucionaria. En eso jugaron su vida y decidieron tomar otras vidas. Hechos muy serios y creo equivocados como se demostró al final en una tragedia. Lo hicieron convencidos y merecen ser recordados por todos, por sus buenas intenciones y también por sus errores. Porque eso es la historia. Al mismo tiempo escribí este libro “Eran humanos, no héroes”-dice- pensando en otra pregunta que para mí fue angustiosa: ¿cómo nos pasó lo que nunca debió haber pasado? Eso me llevó a otros países, Chile, Brasil, Uruguay, no por ser los únicos, porque desde Guatemala para adelante hubo guerrilla y represión, pero pregunté en esos países para indagar sobre este espíritu revolucionario, las intenciones eran esas, la revolución”. Graciela expresa que no existe la verdad absoluta, que con el paso del tiempo cree haber ganado en tener menos certidumbres, que lo que se contrapone a la verdad, no es la mentira sino las certezas, que la búsqueda continua y no un relato que se apropió de los Derechos Humanos con el oportunismo. Cree que está apareciendo una autocrítica que ayuda a comprender mejor el pasado “Está apareciendo y eso nos ayuda a entender los errores” dijo entre tantas frases que dejan una enseñanza.

-¿Cuántos años tenía su hijo Pablo cuando lo llevaron y cómo influyó esto en usted? Pregunté aquella tarde de un 23 de marzo del 2013.

-Pablo tenía 17 años. No tenía militancia, estaba muy cercano a la juventud guevarista porque tenía una novia que había sido de ese sector político. La misma noche se llevaron a Pablo, a su novia, a la hermana de la novia y a otro chico. En realidad el ERP estaba deshecho, había caído Santucho, y otros integrantes, y hacía rato que los adultos del grupo lo único que trataban era de salvarse, la juventud guevarista ya ni tenía contacto con las conducciones, en esa persecución feroz se los llevaron y los mataron. Nunca pude saber cuándo, ni dónde. No hace diferencia que Pablo no haya sido un militante, y un combatiente menos, porque lo sacaron de la cama. Pero tiene que ver con todo lo que nos pasó. ¿Cómo influyó? La muerte de mi hijo me cambió la vida”. No tiene asignaturas pendientes y ese libro que presentó en el 2013, fue el resultado de una historia, de un camino iniciado para comprender qué nos pasó. “La verdad que nunca pensé que iba a escribir un libro determinado. Fui de adelante para atrás. El primero que escribí fue sobre toda la construcción de la Alianza y el fracaso por eso se llama La Ilusión y el fracaso visto por dentro. Después escribí sobre la CONADEP, porque me pareció que faltaba bastante luz desde la política y recién ahora me meto con lo que sucedió antes” dice con voz serena. Graciela Fernández Meijide es una mujer cálida, afirmada en sus convicciones y es por eso que nuevamente la elegí para recordar este 24 de marzo el Día de la Memoria, de la Verdad y la Justicia, 50 años después. Un último mensaje de ese día 23 de marzo 13 años atrás, “sentí la necesidad, no soy escritora ni académica. Creo Graciela- me dijo en esta charla- que los que transitamos como protagonistas esa época tenemos que dejar el testimonio de lo que vivimos. Será controvertido, nos discutirán, se debatirá pero tenemos que dejar el testimonio”. Y nuevamente estoy de acuerdo con sus palabras, con su mensaje, con desterrar el odio y la venganza e instaurar la memoria, el análisis, el testimonio sin demagogias y reflexionar ante las generaciones que vienen.