Política

14 de junio 2024

LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SOBRE LA TASA VIAL FUE UNA OXIGENACION PARA EL MUNICIPIO

“EL TRANSPORTE PÚBLICO ES UN PROBLEMA DE TODOS Y NO NOS VAMOS A RENDIR” dijo Carlos Saloniti

SON 300 MILLONES MENSUALES QUE LE CUESTA AL MUNICIPIO MANTENER EL TRANSPORTE URBANO QUE DEJO DE RECIBIR EL SUBSIDIO DE NACIONAL

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, afirmó que el diálogo entre las partes y la continuidad de la tasa vial fueron determinantes para resolver la paralización del transporte urbano de pasajeros.El jefe comunal señaló que fue muy compleja la resolución de la paralización del servicio dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor y detalló los aportes que hizo el Municipio para cubrir 300 millones de pesos los costos que demanda mensualmente el transporte urbano.

“Las tensiones que se generaron en estos días tienen que ver con cómo cubrir los costos del servicio, el mantenimiento de los colectivos y los salarios”, afirmó Saloniti, quien este miércoles se reunió con representantes de la Unión Tranviarios Automotor, además de mantener conversaciones con la empresa Expreso Los Andes y con funcionarios de la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Neuquén.

La resolución se dio, además, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén rechazara la medida cautelar pedida por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes para frenar la aplicación de la Tasa Vial.

“La decisión del Supremo Tribunal fue una oxigenación”, afirmó Saloniti.

“Entiendo que la tasa vial haya generado rechazos, pero es la única forma que tenemos para financiar el transporte público ante la quita de subsidios nacionales”, agregó.

El máximo tribunal de Justicia de la provincia rechazó ayer la medida cautelar pedida por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes para frenar la aplicación de la Tasa Vial.

Saloniti señaló que el transporte urbano le cuesta a la comunidad 300 millones de pesos mensuales, a valores de mayo pasado, y recordó que ese gasto se sustenta con ingresos específicos del Municipio y acompañamiento de la Provincia, sin ningún aporte del Estado nacional.

“La recaudación de mayo para sostener el servicio nos dio 220 millones, pero eso cambiará mes a mes porque la tasa vial, que se aplica desde mayo, es variable.

Podremos tener un mes bueno de recaudación y otro muy bajo, como mayo. Por eso tenemos deudas con la empresa, pese a que en enero estábamos sin deudas”, explicó en declaraciones públicas.

Recordó que, para cubrir la deuda de los primeros meses del año, el Municipio -con autorización del Concejo Deliberante- pidió un crédito a la Provincia por 350 millones de pesos y que este mes se concretó el descuento de la primera cuota, de 70 millones.

El intendente reafirmó que la tasa vial, tal como señala la ordenanza que declaró la Emergencia Vial, conforma un fondo específico del que sale dinero únicamente para el financiamiento del transporte urbano.

“Hasta el último peso de la tasa vial se destina al trasporte público”, dijo, y aclaró que “de Nación no llega ni llegará nada”.

“Yo no emito juicios políticos sobre las decisiones que se toman a nivel nacional. Pero estoy diciendo lo que me pasa como intendente para resolver el tema. El problema es de todos y no nos vamos a rendir frente a una situación tan compleja”, señaló.

“La finalidad de la tasa vial es noble y razonable, porque es exclusivamente para sostener el transporte público ante la falta de los subsidios por parte de Nación. Estamos en Argentina de 2024 y esta es la realidad que tenemos”, reafirmó.