Política

11 de junio 2024

EN MEDIO DEL ESCANDALO: «Es verdad que hubo una oferta, pero no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases», dijo la senadora Lucila Crexell

Por Graciela Vázquez Moure

El escándalo subió de tono este martes al conocerse un documento de presidencia, de cancillería, sobre la elaboración de su pliego que confirmaba la designación de Lucila Crexell ante la UNESCO en París. Hace días que circulaba la versión de su designación que se daría a conocer después de la sesión del miércoles.

El escándalo incluso sumó amenazas por su WhatsApp según explicó en una nota con la LN+. “Traidora a la patria” entre otros mensajes dijo la senadora Crexell que le empezaron a llegar ni bien se confirmó lo que hasta hace unos días era una versión.

En diálogo con Eduardo Feiman y Esteban Trebucq de LN+ Lucila Crexell dijo: “No es cierto. Esto es una negociación que viene desde mucho tiempo antes. Tengo un acuerdo con Pablo Cervi, que es mi suplente. El año pasado existía una posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional. Estábamos trabajando con Patricia Bullrich en eso. Cuando Patricia pierde, eso se cae. En abril se retomó la posibilidad y me ofrecieron el lugar en la Unesco. Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales. Si es verdad que hubo una oferta y hubo una aceptación, pero no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases”. Aseveró.

Adelantó que votará en favor de la iniciativa que impulsa el Gobierno pero porque así lo acordó con el gobernador Rolando Figueroa: “Dijimos que íbamos a acompañar en general. Y en particular teníamos algunas diferencias que se pudieron ir trabajando en los próximos días. “De hecho, hubo algunas modificaciones. Todavía estamos intentando que se retire a Aerolíneas Argentinas del listado de privatizaciones. Por eso se firmó un dictamen en disidencia parcial”.

El voto positivo a esta ley bases, no es cuestionable, es una ley que necesita el gobierno y que incluye 70 leyes en su articulado. Que sea debatido, que sea cuestionada en el recinto y que haya acuerdos con el gobernador de Neuquén, es una realidad de negociaciones que suelen darse entre los distintos estamentos, lo que no es honesto es negociar un destino a cambio de un voto. Esto es importante que quede aclarado y que lo que dijo la senadora sea realmente la realidad de los hechos. Su voto sin duda que es buscado por el oficialismo, hasta ahora hay 35 votos confirmados y 34 negativos, una sensible diferencia para la aprobación.

En contraposición a su desmentida se sabe que desde los primeros días de junio se conoció ese documento. Un punto que es difícil de rebatir.

Así la senadora Crexell tuvo que salir al cruce de una versión que tenía como argumento un documento salido de Cancillería y avalado por presidencia.

Recordamos nuevamente que Luz Sapag, era su madre y Elías Sapag con cuatro mandatos cumplidos como senador, era su abuelo, fundador del Movimiento Popular Neuquino.