Monin Aquín nació en este territorio, y mencionó que esa cercanía que de niña vivió con un padre “parquero” con el correr de las décadas y el crecimiento de San Martín de los Andes ese sentido de pertenencia se diluyó “la sensación de la sociedad es que el Parque no les pertenece” dijo.

Por último, Colipan sostuvo que “seguramente con las nuevas autoridades habrá espacios para conversar, vamos a discutir, habrá situaciones complejas, pero este espacio es para resolver conflictos. No somos ni mejores ni peores, somos distintos que necesitamos a la patria más fortalecida que nunca”.

Por último, señaló que “contamos con el apoyo del gobierno nacional y del provincial”, agradeció a su familia e hizo una mención especial “a la persona con quien he compartido profesionalmente más horas de mi vida, que quiero mucho, que es mi amigo y es quien me convocó para estar hoy aquí: el ingeniero Hernán Lombardi”.

Aquín se dirigió “a los empleados y funcionarios del Parque” a quienes les dijo: “los convoco a accionar para recomponer y recrear la relación con la sociedad, porque tenemos que entender que no somos los buenos y que podemos hacer todo lo que queremos. Los parques nacionales son del pueblo argentino, nosotros somos meros intermediarios en esa relación”.

Afirmó que “la sensación general de la sociedad es que el Parque no les pertenece, que solo le pertenece al Estado; un Estado que, en su forma general, la sociedad reniega”. Luego, señaló que “a pesar de las diferencias tenemos que construir; de esto se trata la nueva gestión”.

Saloniti agregó que “Los conflictos que hemos vivido, todo lo que nos ha sucedido, nos tiene que dejar en claro que, sin las personas y sin los trabajadores, no hay forma de que exista el Parque Nacional Lanín”.

No fue un aniversario más. Después de los críticos momentos que el Parque Nacional Lanín vivió este año, los 87 años de su creación tuvieron una impronta especial.

Más Artículos

13 de mayo 2024

“A PESAR DE LAS DIFERENCIAS TENEMOS QUE CONSTRUIR, DE ESTO SE TRATA LA NUEVA GESTIÓN” DIJO Por Graciela Vázquez Moure No fue un aniversario más. Después de los críticos momentos que el Parque Nacional Lanín vivió este año, los 87 años de su creación tuvieron una impronta especial. En un Salón Municipal colmado el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, y la nueva intendenta del Parque Nacional […]

Leer más...

5 de marzo 2024

SE SIGUE TRABAJANDO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS CON LA ENTREGA DE VIANDAS CON ASISTENCIA A VECINOS. LAS ENTREGAS NO HAN CAMBIADO DE DICIEMBRE A MARZO. La situación social en San Martín de los Andes, en cuanto a la asistencia diaria en viandas a las familias que lo requieren, no ha variado desde diciembre a la fecha. Más podríamos decir que las estadísticas se mantienen en los últimos tres años.Desde el […]

Leer más...

19 de febrero 2024

HABIA SIDO RESTRINGIDO POR APARICION DE GRIETAS EN LOS SENDEROS La dirección general de Áreas Naturales Protegidas de la provincia del Neuquén habilitó este sábado el ascenso a la cumbre del volcán Domuyo que, desde el viernes último, estaba restringida por la aparición de grietas en la zona de senderos. “Se comunica el cese de la prohibición de ascender a la cumbre del volcán y se solicita a todos los […]

Leer más...

2 de febrero 2024

Por Graciela Vázquez Moure Ellos fueron parte de San Martín de los Andes y ambos dejaron su huella en el volcán Lanín. Eran amigos y buscaron una meta. Cada uno cumplió su hazaña en forma independiente. Pero los dos por la cara sur del volcán. El ascenso más dificultoso. Un glaciar lleva el nombre de Bernardo “Barney” Dickinson con raigambre inglesa, logra superar el 19 de febrero de 1954 la […]

Leer más...

1 de febrero 2024

EL INCENDIO DE LAGO HERMOSO Y LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL FUEGO Por Graciela Vázquez Moure El Parque Nacional Lanín inició acciones legales por el incendio en Lago Hermoso. En el lugar se realizaron pericias y derivó en una denuncia penal. Ya no hay lugar para reclamos que no sirven, que solo quedan en intenciones. Cuando no existe la consciencia que advierte la grave situación que vivimos a un mes […]

Leer más...