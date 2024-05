Sociedad

11 de mayo 2024

EL DELIRIO FISCAL DE LOS MUNICIPIOS NEUQUINOS

por Horacio Raguso*

CASO: SAN MARTIN DE LOS ANDES

Con la intención de ser objetivos en los análisis de temas sobre todo políticos, debe cuidarse la adjetivación, toda vez que un error de cálculo nos puede llevar a que el comentario sea dejado de lado, no por su valor en sí, sino por otras cuestiones. En ese marco sería prudente señalar que vivimos un tiempo “novedoso”. Viejos temas conocidos pero escondidos están saltando a la luz con una fuerza y determinación que nunca habíamos visto….y eso es muy bueno…muy bueno.

En ese sentido presentaré en estas líneas el “delirio” fiscal de los Municipios Neuquinos (aunque tenga conocimiento de que sucede en otros lugares del País) centrándome en el Municipio de San Martín de los Andes, que es donde resido. Me esmeraré en presentar y concluir el tema, con un lenguaje lo más claro que se pueda, con sólo tres ejemplos.

Primero: Tasa Vial Municipal. Por Ordenanza 14.592/2024 se crea esta Tasa donde en su artículo 2º establece “que se abonará sobre el precio neto de impuestos por combustibles líquidos y otros derivados de hidrocarburos: por cada litro o fracción expendida; cuatro como cinco por ciento (4,5%)”

Segundo: Contribución especial art 9 de la misma Ordenanza: “Establécese una Contribución, en el marco y por el plazo de la emergencia declarada en el Artículo 1ª (Emergencia Vial y del Transporte Público de Pasajeros), que deberán tributar los comercios que realicen según Habilitación Comercial actividades de supermercados, hipermercados y mayoristas, instituciones bancarias, financieras y aseguradoras”.La cuantía se encuentra establecida en el artículo que sigue y es el 50% de la tasa por Inspección de Seguridad e Higiene .

Tercero: Tasa por promoción de las artes. Incorporado al Código Fiscal por Ordenanza 14.606/2024 que en su art 76 bis dice; “Los contribuyentes que posean licencias comerciales que incluyan la actividad “servicio de internet”, deberán pagar mensualmente un valor determinado por la ecuación que resulte de multiplicar la cantidad de clientes que abonen el servicio de Internet por el monto de $ 50”. Tributo dirigido expresamente a la Cooperativa Telefónica de San Martín de los Andes, principal operador del servicio de Internet en la Localidad.

Hasta aquí la descripción de estos tres ejemplos, ahora el análisis.

Vemos que en los casos Primero y Tercero se habla de Tasas. En este sentido es clave entender que es una Tasa?. En tal sentido desde el famoso fallo de la CSJN “Compañía Química SA c/Municipalidad de Tucumán”. Fallos 312:1575, hasta uno de los más recientes “ Gasnor SA c/Municipalidad de la Banda”, así como tantos cuyas conclusiones son las mismas, se define que las tasas tienen que tener un requisito fundamental, esto es “que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente”, Fallos: 236: y su cita. Leamos de vuelta los puntos Primero y Tercero y veamos si encuentran a que servicio se refiere. No lo ven, yo tampoco. Distinto sería el caso por ejemplo: ”Por los servicios de recolección y disposición de los residuos sólidos urbanos se abonará la tasa que fije la ordenanza tarifaria….”. Claramente acá se define el servicio, en los otros casos no.

Argumentar que es el servicio de transporte, es una falacia, toda vez que dicho servicio se financia vía precio….es así. Y el de las artes es un disparate que no requiere más análisis. Me pregunto de dónde sacan que el Municipio tenga la potestad para hacer esto, violentando los Principios básicos del Derecho Constitucional Tributario, como igualdad ante la ley, capacidad contributiva, y tantos etc?. Un verdadero disparate.

Los recursos básicos de los Municipios son las Tasas, ya fue definida, las Contribuciones por Mejora que es básicamente un instrumento de recuperación de plusvalías. En otros términos se le cobra a los frentistas obra de pavimento, por ejemplo. El tercero son los Derechos de Uso, por ejemplo el derecho que se cobra a los que usan el espacio público (una plaza) para fines privados.

A estos se le agregan los Impuestos. Hay discusiones doctrinarias si es una potestad originaria o derivada (de su provincia en su caso), pero tal discusión resulta irrelevante si tenemos en cuenta lo normado en el Art 9 inciso b de la Ley 23.548, ley vigente de Coparticipación Federal. Antes de exponer el artículo dejemos en claro que el sistema establecido por dicha ley es un sistema de coordinación fiscal multijurisdiccional (federalismo fiscal). En otras palabras: qué puede cobrar cada unidad de gobierno (nación, provincias y municipios), cuánto, con qué límites, que se coparticipa, que gasta cada uno, etc. Coordinación que se le dice. Ahora bien, por esa ley las provincias se comprometen por ese Art 9 inciso b) a no aplicar y a evitar que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción independientemente de ser autárquicos o no, implementen gravámenes locales análogos a los impuestos nacionales distribuidos.

En el párrafo siguiente afirma : “…lo llamen como lo llamen”. Esto es, no importa su nombre, sino su verdadero sentido. Si asumimos la potestad tributaria plena de los municipios, vemos con total claridad que ya no le queda materia imponible disponible para gravar que no se superponga a otras ya gravadas por nación o provincia.

Lo siento mucho, pero ya no les queda nada. Los casos expuestos son claramente Impuestos al Consumo, no disponible libremente a los municipios, y claramente la provincia ha incumplido dicha ley. No sólo la ha incumplido sino que la fomentó: “Figueroa habría mostrado voluntad en que los municipios copien el modelo capitalino (la tasa expuesta como Primero) para apuntalar con nuevos fondos al transporte en sus localidades (rionegro.com 22/02/2024)”.

En el caso del Primero y Segundo se agrega lo normado por el Decreto 505/58, que creó la Dirección Nacional de Vialidad, en su art 29 inc c), estableció que para acogerse a los beneficios de la ley las provincias deben comprometerse a no establecer otros gravámenes locales sobre los combustibles líquidos y a no gravar a los lubricantes con impuesto alguno. Estos compromisos se extienden a las Municipalidades.

¿Qué parte no se entiende?

Reflexión y conclusiones:

Tal como expresé más arriba presenté este delirio irresponsable con tres ejemplos concretos, evitando consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales que no sólo avalan esta visión, sino que son pacíficas, es decir casi sin otras interpretaciones opuestas.

Entonces por qué sucede esto? Qué largo sería….pero vamos:

Empecemos por un argumento sencillo, e inocente si se quiere: No tienen la más mínima idea de Federalismo Fiscal, ni de las competencias municipales y provinciales, ni de Finanzas Públicas. Inocente…pero ingenuo de mi parte, porque estoy convencido que lo hacen a propósito, asumiendo que el Estado son ellos (los políticos) y no todos (nosotros). Se creen que pueden hacer cualquier cosa y que todos debemos estar a su merced. No es así y estamos viviendo tiempos en que esto se está destapando.

No se puede hacer cualquier cosa, se debe respetar el ordenamiento jurídico, la coordinación fiscal y sobre todo respetar al ciudadano. La única ancla que tiene el ciudadano es el respeto a la ley por parte del soberano, aún a merced de que son ellos mismos los que sancionan las normas.

Otra cuestión importante de estos tiempos es el conocimiento que va adquiriendo el ciudadano sobre el despilfarro del Estado. No sólo corrupción, sino ineficiencia absoluta en la ejecución del uso de los fondos públicos, fondos de los ciudadanos.

Párrafo aparte, nobleza obliga, hace muchos años que me interesa la cosa pública y puedo afirmar con conocimiento de causa que en San Martín de los Andes ni por rumores conozco casos de corrupción. De ineficiencia es otra cosa.

En ese sentido, no resulta una opción válida para los políticos de Neuquén (provincia y municipios) la baja del gasto como forma de equilibrar las finanzas. Por más que lo digan, no lo hacen. No se les ocurre mejor idea que inventar tributos de nula legalidad para no tocarse sus recursos. No es una conclusión animosa….va de suyo.

San Martín de los Andes tiene un presupuesto de enorme. Sólo el Concejo Deliberante orilla los $ 1.000.000.000. En otros lugares del mundo sistemas de gobiernos locales exitosos tienen Concejos Deliberantes (se llaman council) ad-hoc y ad-honorem…..y funcionan y muy bien. Por qué nos creeemos que debemos votar como representantes a partidos políticos que al 90% de los ciudadanos no representan?.

Por qué no creamos un Concejo Consultivo de Planificación Estratégica Urbana, ad honorem con participación de la sociedad civil, donde entre otras cosas, tendría incidencia en la regulación del uso del suelo?. Si eso se le saca al Concejo Deliberante, no le queda nada de trascendencia para hacer, por más que nos quieran convencer de lo contrario.

Por qué no desarrollamos un sistema de presupuesto participativo con alcance del uso de los recursos por sólo un año, con participación plena de la sociedad civil?. Por qué la mayor empresa de San Martín de los Andes con cerca de 1.000 empleados no está dirigida por un CEO?. Una empresa privada que maneje recursos semejantes, seguramente tendrá alguien instruido en la administración.

Por qué en vez de tener Concejales que vengan de partidos políticos, prohibimos a los partidos a participar en elecciones, y elegimos al Consejo Consultivo que propuse, un ciudadano por barrio elegido entre los vecinos….por ejemplo?

La política arenga la autonomía municipal como bandera, pero esta no existe sino hay autarquía financiera. No existe. La noticia en San Martín son las novedades que traen los Intendentes a la vuelta de sus viajes a Nación o a la Provincia. Me han dicho en persona políticos actuales: “si no podemos crear impuestos entonces qué podemos hacer?…sin cometarios.

Lo que tengo claro es que mantener este sistema tal cual lo conocemos nos sale muy caro, y para peor, han llegado al extremo de inventar tributos en vez de ser eficientes.

Lo más triste, y termino, es que nos damos por vencido y no estamos protegidos. Todo el sistema se protege.

Algo tan evidente como estos tres tributos, donde no hay 2 bibliotecas sino una sola, cómo puede ser que el Defensor del Pueblo no haya ya presentado recursos a la Justicia?. Aprecio enormemente al Defensor de San Martín de los Andes, hombre honesto, digno y dedicado….pero lo nombra la política. Si te ponés en contra…

La justicia neuquina pondrá freno a esto?. De ninguna manera, tiene la misma lógica que el Defensor. A los planteos que se presenten seguramente le buscarán alguna cuestión procesal o animosas interpretaciones.

No tengo ninguna ilusión en esto. Ya ha pasado, los fallos mencionados y que fijan jurisprudencia vienen de la Corte Suprema de Justicia de Nación porque las Justicias locales no lo atendieron.

La Nación le exigirá a la Provincia que cumpla el Pacto Fiscal firmado y anule esos tributos locales, como corresponde? No lo creo….no es el momento, justo ahora que estamos en negociaciones por la Ley Bases, el Pacto de Mayo, la Coparticipación, etc.

Pero quedamos nosotros, los ciudadanos….que somos lo más importante, pero no sería nuestro momento. Pregunto: cuándo sería? …De vuelta: qué parte no se entiende?

*HORACIO RAGUSO

Abogado – Contador Público

Especialista de Finanzas Públicas Provinciales y Municipales – UNLP

Experto en Gobernabilidad local y liderazgo – Universitat Oberta de Catalunya

Concejal San Martín de los Andes 2007-2011