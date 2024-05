De no mediar fondos desde hace dos meses corría serio riesgo la continuidad de la empresa Expreso Los Andes, y recién ahora el gobierno nacional expresó su rechazo por este nuevo impuesto que se reitera en muchas otras municipalidades del país, y se expresó que se evaluarán otras alternativas, un poco tarde fue la reacción que hace meses pone en riesgo el transporte público en el país.

4 de mayo 2024

Por Graciela Vázquez Moure Además del aumento que las petroleras impusieron el primer día de mayo, el viernes en San Martín de los Andes, aumentó un 4.5% más porque se comenzó a aplicar la Tasa Vial, este impuesto que fue aprobado por mayoría por el Concejo Deliberante en los primeros días de marzo, oponiéndose el PRO-NCN, además de notas en su contra de las instituciones intermedias a la que se […]

3 de mayo 2024

Los convenios se firmaron el jueves 2 de mayo con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para reactivar la obra pública, la construcción de viviendas y la mejora de la infraestructura escolar en un contexto de desinversión del Gobierno nacional. “Frente a la ausencia real del Gobierno nacional para financiar obras, el Municipio y la Provincia van a encarar la solución de estos temas con este programa de infraestructura escolar”, […]

2 de mayo 2024

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, recibió a Margarita Vera y al Lonko Julio Vera, para conocer más detalles del proyecto de Observatorio Ambiental y tratar otros asuntos como la continuidad de la obra para llevar el gas a esta Comunidad mapuche. El encuentro se realizó este martes 30 de abril y se enmarca en la serie de reuniones que el jefe comunal mantiene periódicamente con […]

20 de abril 2024

Por Graciela Vázquez Moure Y finalmente después de los trascendidos que en la última semana se acentuaron en medio de la crisis que vivía el Parque Nacional Lanín, María de las Nieves Aquín, conocida en esta, su ciudad natal, como Monin Aquín fue presentada como la Intendente de la institución. Fue este sábado por la mañana cuando el Director de la Dirección Regional Sur de la Administración de Parques Nacionales, […]

18 de abril 2024

Por Graciela Vazquez Moure Si bien no hay comunicación oficial se supo a ultima hora de esta tarde de jueves que los trabajadores que habían sido despedidos del PNL fueron reincorporados.Todavía no hay detalles de la decisión tomada por los directivos de la Administración Nacional pero si de que se informó que serán reincorporados. Si bien no fue confirmado oficialmente, se supo que quien realizó esta negociación de incorporación fue […]

