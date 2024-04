Política

11 de abril 2024

EL MUNICIPIO SEGUIRA RECICLANDO

Después de conocido el informe del Contralor Municipal, sobre la situación de las instalaciones de la planta de separación de residuos SIRVE, Desde el Sur Digital preguntó al secretario de Servicios Públicos, Héctor Durán cómo seguirá la situación del reciclado en la ciudad.

Durán afirmó que la planta seguirá trabajando, acondicionada, desinfectada y arreglando aquellas maquinarias que no funcionaban, al momento de hacerse cargo de la gestión a partir de diciembre. No será sencillo poner en orden todo el sector, a ello se suma que los recolectores no cobran horas extras por cuestiones presupuestarias y los recorridos del servicio no siempre es el esperado.

Se está recomponiendo además el personal que estaba destinado a esta tarea de reciclar en la planta SIRVE.

La información es que se seguirá reciclando, los puntos de recolección son los ya dispuestos y se solicita a los vecinos que se respeten estos contenedores poniendo solo material para reciclado: vidrio, cartón, latas de aluminio, plásticos y papel, no tirando residuos orgánicos, como ya ha pasado.

Recordamos que el martes se limpió un basural clandestino en la zona del barrio Las Rosas, cercano a la calle Chaco, retirando desde la delegación municipal, basura acumulada, remediando el espacio, poniendo bancos para los vecinos y solicitando se respeten las medidas de limpieza en el lugar.